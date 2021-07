Vláda zpřísnila pravidla bezinfekčnosti, test bude po návratu z ciziny povinný

Praha - Vláda v reakci na obrat vývoje epidemie koronaviru zpřísnila způsob prokazování bezinfekčnosti a ohlásila zavedení povinných testů při návratu do ČR ze zahraničí. Bez testu po dovolené v cizině nebudou lidé smět do práce. Změny zaváděné kvůli obavám z delta varianty koronaviru budou platit od pátku 9. července. Šíření nákazy podle reprodukčního čísla v ČR začalo zrychlovat, ukazují to i denní přírůstky případů. Začala registrace k očkování proti nemoci covid-19 pro děti od 12 do 15 let. Nově usnadňuje cestování evropský covidový certifikát.

Pro prokázání bezinfekčnosti nebude nově stačit jako dosud jedna dávka očkování proti covidu-19, dostatečné budou až dva týdny po druhé dávce. "Určitě se to projeví ve všech opatřeních týkajících se návštěv restaurací, koncertů, služeb a dalších míst. Všichni, kdo mají dvě dávky, budou po dvou týdnech považováni za chráněné. Ostatní se budou muset nechat testovat," řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V současné době je možné bezinfekčnost na místech, kde se to požaduje, prokázat dokladem o nákaze v posledních 180 dnech, negativním antigenním nebo PCR testem a certifikátem o očkování. Dosud stačilo uplynutí 22 dní po první dávce. Podle odborníků ale tato ochrana není dostatečná, například proti takzvané delta variantě je ochrana jen asi 33 procent. Lidé mají nyní nárok ze zdravotního pojištění na jeden antigenní test týdně a měsíčně navíc dva testy metodou PCR.

Stejně od 9. července bude povinné i testování po příjezdu ze zahraničí. Povinný test před návratem do práce po dovolené se bude vztahovat jen na cizinu, stejnou podmínku pro dovolenkáře v Česku podle Vojtěcha odmítla Legislativní rada vlády. Pracovníka bez testu zaměstnavatelé nebudou smět vpustit na pracoviště, výjimku budou mít naočkovaní. U ostatních se typ testu případně až samoizolace budou řídit covidovou rizikovostí státu, ze kterého člověk přijede.

Plošné testování v zaměstnání, které skončilo s červnem, by podle Vojtěcha přicházelo v budoucnu v úvahu, když by byla vyšší incidence výskytu nových případů, například přes 25 na 100.000 obyvatel za týden ve všech regionech ČR. Nyní se této úrovni incidence blíží jen v Praze.

Změny uvítal prezident České lékařské komory Milan Kubek i viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. "Označit někoho tři týdny po první dávce (vakcíny) za takzvaně bezpečnou osobu, která nemůže nikoho nakazit, to prostě byl z odborného hlediska nesmysl," řekl Kubek v České televizi. "Bylo by zbytečným rizikem navíc, kdyby lidé po dovolené nakazili kolegy v práci," napsal Prouza na twitteru.

Vláda zároveň změnila přístup k takzvaným černým zemím s extrémní mírou rizika nákazy koronavirem na mapě cestovatele. Nově tam lidé nebudou mít zakázáno jet, bude ale platit důrazné nedoporučení cesty. Takových států je nyní 17 včetně ode dneška zařazeného Ruska, od 5. července přibude také Tunisko. Velkou Británii mezi ně vláda dnes nezařadila, situaci ale znovu vyhodnotí příští týden.

Denní počty potvrzených případů koronaviru v ČR začaly v mezitýdenním srovnání výrazněji stoupat v tomto týdnu, středečních 151 nově nakažených bylo o polovinu víc než o týden dřív. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se dostalo k 1,2. Vyšší bylo naposledy na konci února. Roste pátý den po sobě, nad hodnotu jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, se dostalo ve středu. Z dosud potvrzených asi 1,65 milionu případů koronaviru v Česku odborníci do konce května zaznamenali 1982 takových, kdy se lidé nakazili opakovaně a v obou případech měli příznaky onemocnění.

Dětí ve věku 12 až 15 let se dnes do 18:20 přihlásilo k očkování více než 27.300 z téměř půl milionu v této věkové skupině. Zdravotníci v Česku od začátku vakcinace v prosinci podali zhruba 8,24 milionu dávek vakcín, ukončené očkování má téměř 3,28 milionu lidí. Česko dnes od Maďarska převzalo 100.000 dávek vakcíny, vracet je zřejmě bude do konce roku.

Ode dneška vstoupil v platnost takzvaný evropský covidový pas, který má usnadnit cestování v unijních zemích. Lidé se jimi budou prokazovat, že jsou očkovaní nebo mají negativní test na koronavirus. Povinně ho musí akceptovat všechny státy sedmadvacítky, budou však moci stanovit pro jejich majitele omezení například v podobě karantény v případě, že počet nakažených začne opět stoupat. Covidový certifikát ode dneška vyžaduje od lidí z ČR také Chorvatsko, dosud pro vstup do země nebyl potřeba.

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl o dalším dřívějším vládním protikoronavirovém opatření, omezení stravovacích i ubytovacích služeb na přelomu dubna a května bylo podle soudu v rozporu se zákonem. Podle Štěpána Klečka z advokátní kanceláře BDO Legal verdikt nejspíš spustí vlnu žalob na stát o náhradu škody, prokázat ji ale nebude jednoduché. NSS dnes také zpětně konstatoval nezákonnost regulace lázeňské rehabilitační péče na přelomu dubna a května.

Aktuální index finanční situace domácností v Česku ukazuje, že jejich životní úroveň je téměř stejná jako před pandemií. Zatímco z epidemického hlediska covidová krize nejsilněji udeřila v letošním prvním čtvrtletí, hodnocení životní úrovně domácností se od loňska znatelně zlepšilo a index je srovnatelný s hodnotami z roku 2019. Index vzniká ve spolupráci agentury STEM s poradenskou KPMG.