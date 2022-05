Vláda znovu projedná Konvergenční program, popisuje rozpočtovou strategii

Praha - Vláda se ve středu vrátí k projednání Konvergenčního program, což je základní dokument země pro přijetí eura. Každoročně popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Ministerstvo financí (MF) v dokumentu stejně jako v dubnové makroekonomické prognóze počítá letos s poklesem schodku veřejných financí na 4,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 5,9 procenta. Schodek by měl přitom klesat i v dalších letech až na 2,7 procenta HDP v roce 2025, pod tři procenta by se měl dostat o rok dříve. Dokument kabinet každoročně odesílá do Bruselu. Na jednání 27. dubna vláda projednání materiálu přerušila.

Zadlužení veřejných financí by pak mělo podle odhadů MF stoupnout ke konci letošního roku na 42,7 procenta HDP z loňských 41,9 procenta. Do roku 2025 by zadlužení mělo stoupnout na 45,4 procenta.

Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod třemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP. Evropská komise ale předloni v březnu v zájmu podpory ekonomik zasažených protipandemickými opatřeními platnost pravidel pozastavila a jejich návrat loni ohlásila až na začátek roku 2023.

Ohledně konsolidace veřejných financí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve uvedl, že na ni nechce i přes aktuální ekonomický vývoj rezignovat. "Čísla ve strategii financování dluhu, která počítají příští rok se snížením schodku rozpočtu na 270 miliard korun a o rok později na 250 miliard korun, jsou ale nyní poměrně ambiciózní s ohledem na současnou situaci. Na druhou stranu, kdyby nebyla válka na Ukrajině, určitě bych chtěl ještě nižší schodky," uvedl.

Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Již dříve Stanjura uvedl, že vzhledem k současné situaci neví, zda se podaří udržet letošní deficit rozpočtu pod 300 miliardami Kč. V neděli ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) odhadl, že hospodaření státu letos skončí se schodkem kolem 300 miliard korun. Jasněji by mělo podle něho být zhruba za dva měsíce.

Samotné přijetí eura však není v ČR na pořadu dne. Kabinet Petra Fialy (ODS) sice deklaruje snahu splnit podmínky pro přijetí jednotné evropské měny, samotné přijetí eura ale podle dřívějšího vyjádření zástupců vládní koalice zatím neplánuje. Přijetí společné evropské měny je podle nich spíše až otázkou pro další vládu.