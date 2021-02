Vláda zjišťuje dopady rozhodnutí ÚS, opatření upraví

Praha - Vláda bude muset upravit své opatření o omezení maloobchodu v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, sdělil ČTK vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Další místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) Blesku řekl, že zjišťuje faktické dopady nálezu.

ÚS zrušil část usnesení vlády s omezeními maloobchodu a služeb. Vláda podle soudu dostatečně nevysvětlila, proč přikročila k zákazu u některých provozoven a proč jiné mají ze zákazu výjimku. "Budeme muset opatření upravit v souladu s judikátem," napsal ČTK vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Havlíček Blesku řekl, že zatím zjišťuje faktické dopady rozhodnutí. "Na podzim jsme aplikovali tzv. rakouskou cestu, kdy hypermarkety mohly nabízet plný sortiment," uvedl. Aby kabinet zabránil diskriminaci malých obchodů, které musely zůstat uzavřené, přešel podle Havlíčka na tzv. belgický model. Ani velké obchody tak nesmějí od 27. prosince nabízet zboží ze specializovaných malých obchodů, které musejí zůstat zavřené.

"Belgický model je férovější vůči podnikatelům, méně komfortní je vůči zákazníkům. Všechny výjimky se průběžně komunikují, pokud byl průběžně větší problém, například dostupnost dětského oblečení a obuvi, tak se to to změnilo. Omezení provozu prodejen vycházelo z požadavku epidemiologů, odpovídá to restrikcím prakticky v celé Evropě," uvedl Havlíček.