Vláda zákon o příspěvku 5000 Kč neschválila, chce rozhodnout za týden

Praha - Vláda dnes neschválila návrh zákona o příspěvku 5000 korun na dítě do 18 let pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům řekl, že kabinet dnes nezařadil do programu ani novely na podporu částečných úvazků a o státní sociální podpoře. Ke všem by se měla vrátit za týden, uvedl Jurečka. Podpora rodinám se má začít vyplácet v srpnu. Ministerstvo práce odhaduje, že by dávku mohlo dostat 1,82 milionu dětí. Výdaje by činily 9,1 miliardy korun.

Ministři se dohodli na tom, že se všechny tyto body dnes na vládě neotevřou a jejich projednání se odloží o týden, uvedl Jurečka. Je podle něj nutné dopracovat technické záležitosti. "Vláda by všechny tyto návrhy měla projednat na příštím jednání, abychom stíhali zhruba v polovině června projednání Sněmovnou," řekl. U předpisů bude vláda navrhovat zrychlené projednání, týdenní odklad na vládě schválení předpisů v Parlamentu nezbrzdí, doplnil.

Připomínky k příspěvku na děti mohly podat jen resorty financí, vnitra, obrany, spravedlnosti a úřad vlády, a to do dneška. Podle mluvčí ministerstva Evy Davidové se parametry zákona ale měnit nebudou. Ministerstvo navrhuje, aby Sněmovna předlohu schválila hned při prvním projednávání. Zákon by se tak přijal v červnu, upravovaly by se informační systémy a žádosti by lidé mohli začít podávat v červenci, upřesnila mluvčí.

Předloha počítá s tím, že by 5000 korun měl stát vyplatit na děti, jimž letos 1. srpna ještě nebude 18 let. Pokud na ně rodiče pobírají přídavky, měli by novou dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče s loňským příjmem do milionu korun hrubého by o ni měli požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v takzvaných Czech Pointech na radnicích či poštách. Peníze by měli dostat do konce dalšího měsíce po schválení žádosti. O 5000 korun bude pak možné žádat i na děti, které se teprve narodí od 2. srpna do konce roku.

Podle novely o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné nouzi by o příspěvek na bydlení lidé nejspíš nemuseli žádat každý rok znovu. Žádost by stačilo podat jednou. Při pravidelném čtvrtletním dokládání příjmů a nákladů pro ověření nároku na dávku by nově neměl být nutný rozpis jednotlivých nákladových položek. Rodiče s nízkými výdělky by si mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýše 10.000 korun na 13.000 korun. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci.

Poslední odložený návrh ministerstva práce počítá s tím, že by zaměstnavatelé mohli mít od příštího roku nižší odvody u částečných úvazků pro rodiče malých dětí, mladé do 21 let, lidi před penzí či postižené. Sleva by činila pět procent z vyměřovacích základů pro placení pojistného.