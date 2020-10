Vláda zakázala noční vycházení, omezila otevírací dobu obchodů

Praha - V Česku začne od středy platit zákaz nočního vycházení kvůli epidemii covidu-19. Vláda rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59. Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Nevztahuje se to na čerpací stanice nebo lékárny. Na trzích bude povolen pouze prodej potravin za omezeného počtu lídí. Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly měla být přikázána práce z domu.

Od středy bude v ČR platit zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59

V Česku začne od středy kvůli epidemii covidu-19 platit zákaz nočního vycházení. Vláda na dnešním zasedání rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59, řekl novinářům po jednání Prymula. Výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.

Opatření platí zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu. Kabinet však pravděpodobně v úterý požádá Sněmovnu o prodloužení mimořádného stavu.

Kabinet naposledy zpřísnil omezení pohybu v Česku minulou středu. Od čtvrtka omezila vláda kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

Maloobchod bude v neděli úplně zakázán, jindy od 20:00 do rána

Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Nevztahuje se to na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Současně se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat, dodal.

Maloobchodní prodej i prodej služeb v provozovnách vláda původně omezila od čtvrtka 22. října zatím do 3. listopadu, dokdy je aktuálně platný nouzový stav. Kabinet ale podle vyjádření některých ministrů pravděpodobně požádá Sněmovnu o jeho prodloužení, jednat o tom bude v úterý.

Na trzích bude jen prodej potravin, počet lidí vláda omezila

Vláda zakázala prodej na trzích kromě prodeje potravin na farmářských trzích. Dovolený je i prodej z pojízdných prodejen. Zároveň se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by měly být minimálně dva metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních.

"Zakazujeme prodej na tržištích s tím, že zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny a současně se nevztahuje na tržnicích na prodej ovoce a zeleniny, prodej mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu, ale vše z domácí provenience," uvedl Havlíček.

Prymula: Veřejné i soukromé podniky by měly přikázat práci z domu

Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by podle Prymuly měla být přikázána práce z domu.

V České republice nemají na práci z domu zaměstnanci zákonný nárok, zaměstnavatel ji ani nemůže jednostranně nařídit. Pracovník se zaměstnavatelem o ní musejí uzavřít písemnou dohodu nebo tuto možnost sjednat v pracovní smlouvě.