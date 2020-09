Vláda večer projedná distribuci respirátorů seniorům

Praha - Vláda připravuje konkrétní rozhodnutí ohledně možné distribuce respirátorů seniorům. Hovořit by o tom měla dnes večer poté, co se vrátí k přerušenému jednání o pravidlech kurzarbeitu. Před odletem do Vídně na jednání se svým rakouským a slovenským protějškem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V pondělí ČTK během jednání kabinetu sdělil, že vláda v případě výrazného zhoršení koronavirové situace doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu.

O věci dnes předseda vlády hovořil s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). "Probereme to večer na vládě a připravujeme nějaké konkrétní rozhodnutí vlády v tomhle směru," řekl Babiš. V pondělí podle něj kabinet řešil pouze logistiku. Původně Babiš minulý týden avizoval, že vládě navrhne, aby stát zhruba třem milionům důchodců rozdal ze svých zásob respirátory a roušky.

Podle údajů statistického úřadu žije v Česku kolem 2,13 milionu lidí nad 65 let. Víc než 70 let má pak 1,45 milionu mužů a žen. Starobní penzi pobírá asi 2,4 milionu lidí. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi dostává od České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) 2,98 milionu dospělých i dětí. Zhruba 904.200 penzí doručuje pošta, 1,95 milionu důchodů se posílá na bankovní účet a 28.100 penzí se vyplácí do domovů seniorů a dalších zařízení.

Stát má nyní podle Babiše ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministerstvo vnitra podle dřívějšího vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2, které jsou ve skladu policie v Opočínku u Pardubic.

V úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů. Rekordní je také počet aktuálně nemocných, kterých je 9272. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí, ve vážném stavu je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 62 pacientů, nejvíce od 29. dubna.