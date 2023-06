Vláda ve středu začne projednávat návrh rozpočtu na rok 2024

Praha - Vláda ve středu začne projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Podle materiálu pro jednání kabinetu, který má ČTK k dispozici, by měly příjmy činit 1,899 bilionu korun, výdaje 2,134 bilionu korun. Stát by tak hospodařil se schodkem 235 miliard korun. Na letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun, opozice i řada ekonomů ale očekávají hlubší deficit. Ke konci května byl rozpočtový schodek 271,4 miliardy korun.

Navrhovaný rozpočet už zahrnuje dopady balíčku ke konsolidaci veřejných financí, který kabinet představil v polovině května a který chce na přelomu června a července předložit do Sněmovny. Celkový objem výdajů by měl v příštím roce klesnout o čtyři procenta, příjmy by se proti letošku měly snížit o 1,5 procenta.

Ministerstvo financí v materiálu snížilo výdaje většině rozpočtových kapitol. Největší škrty jsou v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo hospodařit s výdaji nižšími o 60,4 procenta, dosáhnou 8,9 miliardy korun. Naopak s výrazným růstem rozpočtu může počítat ministerstvo obrany v důsledku zákona, který od příštího roku stanovuje povinné výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). V pracovním návrhu rozpočtu se počítá s růstem výdajů ministerstva obrany o 42,9 procenta na 159,8 miliardy korun.

Některá ministerstva se proti návrhu rozpočtu ohradila. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ho označil za úřednický návrh, který neodpovídá závazkům vlády. Resorty shodně zdůrazňují, že o konečné podobě rozpočtu se ještě bude jednat.

Jednotlivé úřady nyní musejí do konce července předložit návrhy svých rozpočtových kapitol ministerstvu financí, které je s nimi projedná a do konce srpna vypracuje návrh státního rozpočtu. V září by ho měla projednat vláda, která klíčový zákon do 30. září předloží Poslanecké sněmovně.

Součástí materiálu, který ministerstvo financí předkládá vládě, jsou střednědobé výdajové rámce pro roky 2025 a 2026. Ministerstvo v nich předpokládá další snižování schodku, který by měl v roce 2025 činit 200 miliard korun, o rok později 175 miliard korun.