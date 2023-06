Vláda ve středu projedná úsporný balíček měnící 60 zákonů

Praha - Vláda ve středu projedná návrh zákona, který by měl uvést do praxe balíček ke konsolidaci veřejných financí. Návrh, který mění přes 60 zákonů, obsahuje opatření, která vyžadují legislativní změny. Jeho součástí tak nejsou omezování dotací a redukce státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace v objemu 150,7 miliardy korun za dva roky. K balíčku je přiřazena také novela zákona o hazardních hrách, která mimo jiné zpřesňuje pravidla pro legální provozování on-line hazardních her.

Konsolidační balíček mimo jiné omezuje a ruší některé daňové výjimky. Nově už nebude možné uplatňovat daňovou slevu na školkovné, slevu na studenta nebo členský příspěvek v odborech. Slevu na manželku bude možné uplatit pouze, pokud se stará o dítě do tří let. Balíček také ruší daňové zvýhodnění nepeněžních benefitů, snižuje limit pro osvobození příjmů z hazardních her od daně, ruší daňovou uznatelnost vína jako daru na reprezentaci a snižuje limit pro daňovou uznatelnost firemních vozidel.

Balíček rovněž snižuje částku, od které se na příjmy fyzických osob uplatňuje vyšší sazba daně. Nově bude sazba 23 procent platit pro roční příjmy nad 36násobek průměrné mzdy, dosud byl limit 48násobek průměrné mzdy. Daň z příjmu právnických osob se zvyšuje o dva procentní body na 21 procent, celý dodatečný výnos této daně má jít do státního rozpočtu.

Mění se také nastavení sazeb DPH. Místo dvou snížených sazeb deset a 15 procent bude jedna 12procentní. Balíček také přesouvá některé položky do základní sazby 21 procent, například kadeřnické služby, odvod odpadu, noviny, řezané květiny či točené pivo. Speciální případ budou knihy, na které se DPH nebude uplatňovat.

Balíček zavádí nový koeficient daně z nemovitosti. Výnos ze zvýšení daně o tento koeficient bude výhradním příjmem státního rozpočtu. Dosud výnos z daně z nemovitosti šel pouze obcím.

Podle zákona by se mělo obnovit nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta. Od roku 2009 stát toto pojištění nevybíral, předtím bylo ve výši 1,1 procenta. Balíček také předpokládá zvýšení vyměřovacího základu sociálního pojištění živnostníků a zastropování úlev z odvodů při práci na dohodu.

Mezi další opatření v balíčku patří snížení státní podpory pro stavební spoření na polovinu ze současných 2000 korun ročně, zrušení zvláštního daňového režimu pro prezidenta republiky nebo zvýšení úhrad za těžbu nerostů. Balíček upravuje spotřební daň z alkoholických a tabákových výrobků, ponechává ale daňové osvobození takzvaného tichého vína.

Součástí opatření jsou i změny zdanění hazardu, kdy se zvyšuje snížená sazba hazardní daně na 30 z dosavadních 23 procent. Mělo by se také změnit rozpočtové určení daní, kdy výnos všech on-line hazardních her půjde nově pouze do státního rozpočtu. Úpravou hazardní daně ministerstvo financí zdůvodňuje skutečnost, proč k zákonu připojilo i novelizaci zákona o hazardních hrách, podle úřadu je to související změna.

Konsolidační balíček vláda představila v polovině května, na konci měsíce se uskutečnilo zkrácené připomínkové řízení. Mnoho organizací přitom kritizovalo, že čas na podání připomínek byl příliš krátký vzhledem ke komplexní povaze materiálu. Návrh jde na vládu s rozpory u 218 podaných připomínek.