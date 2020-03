Vláda ve středu projedná odklad splácení úvěrů

Praha - Vláda ve středu projedná návrh ministerstva financí na pozastavení splátek úvěrů a hypoték. Splácení bude možné přerušit na tři nebo šest měsíců, výběr délky bude na klientech. Ti o přerušení splácení budou muset požádat. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Banky by podle ní neměly zkoumat, zda jsou nebo nejsou důvody pro přerušení splácení. Přerušení splácení by mělo být možné bez poplatků. Zároveň bude podle ministryně zachována možnost nadále splácet úvěr bez přerušení.

MF chce ve středu kabinetu také předložit návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zrušení daňového uplatnění odpočtů u nových hypoték. Opozice s návrhy MF souhlasí.

Banky na nedělní oznámení Schillerové, že moratorium na úvěry plánuje zavést, reagovaly vyjádřením, že několikaměsíční odložení splátek hypoték a úvěrů kvůli koronaviru už umožňují. Šéf České spořitelny Tomáš Salomon dnes v rozhovoru pro server iDNES.cz uvedl, že plošný odklad nemá smysl. Schillerová dnes řekla, že po dnešní diskusi ředitelé čtyř největších bank zavedení moratoria akceptují. "A nebudeme asi jediná země, která to zavede," dodala ministryně.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok v neděli návrh podpořil, je to podle něj nyní ekonomicky nutné. Bankovní sektor by to měl podle něj zvládnout. Později upozornil na to, že odklad musí být nastaven rozumně, aby ho banky dokázaly ve svém hospodaření absorbovat.

Podle většiny oslovených daňových a ekonomických odborníků odložení splátek pomůže firmám posunout problém s dostatkem peněz. Výhodou návrhu je to, že nemění ekonomickou hodnotu úvěru a bankám prozatím nesníží zisk. Opatření ovšem musí být provedeno tak, aby neohrozilo stabilitu bankovního sektoru, navíc je výrazným zásahem do soukromoprávních vztahů, soudí experti.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň ale upozornil na to, že návrh může situaci zhoršit pro nejpotřebnější a nejzranitelnější. Opatření podle něj může být likvidační pro drobné nebankovní poskytovatele půjček, u kterých si půjčují ti, kteří nedosáhnou na úvěry u bank. "Půlroční odklad splátek úvěrů dostane nebankovní společnosti do tristních problémů, nemají jiné příjmy než ze splátek úvěrů, které poskytly," uvedla dnes i ekonomka a ředitelka Bondster.com Jana Mücková.

Zároveň chce Schillerová novelizovat zákon o spotřebitelském úvěru. Plánuje v něm stanovit strop pro pokuty za nesplácení, které jsou podle ní především u nebankovních poskytovatelů půjček vysoké. Dále by měl zákon upřesnit výklad, jaké úvěry spadají pod tento zákon.

K zrušení daně z nabytí nemovitosti uvedla již dříve, že navrhne také pro všechny nově uzavřené hypotéky zrušit daňové uplatnění odpočtů. "Kupujícím zůstane více peněz než předtím, a především je budou mít hned, ne až za dvacet či třicet let po splacení hypotéky. Ostatní, kdo již nabývací daň zaplatili, necháme odpočty uplatňovat dál," uvedla.

Případné zrušení daně z nabytí nemovitosti označili za správný krok zástupci většiny realitních firem a developerů. Podle nich by to mohlo rozhýbat realitní trh. Tím argumentuje i ministerstvo financí. Daňoví odborníci se na přínosu zrušit daň a daňové zvýhodnění úroků z hypoték neshodují. Podle jedněch je to nesystémové opatření, které trh s nemovitostmi neovlivní. Podle dalších je to dobrý nápad, který by mohl trhu pomoci, ale neměl by být zaváděn v době krize.

Novela zákona o daních z příjmů, díky které budou moci poplatníci nově uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích dvou letech, je podle úřadu připravena a tento týden k ní budou dávat připomínky vybrané podnikatelské subjekty.