Vláda ve Francii vyzvala k plošnému zastavení autobusové a tramvajové dopravy

Paříž - Ve Francii již čtvrtým dnem pokračují násilné nepokoje, které vyvolala smrt 17letého mladíka při zásahu policie. Vláda dnes ohlásila zpřísnění bezpečnostních opatření. Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin požádal prefekty v celé zemi, aby od dnešních 21:00 zastavili veřejnou autobusovou a tramvajovou dopravu, zrušeny budou také veřejné akce a nasazena obrněná vozidla v ulicích měst.

Sedmnáctiletý Nahel M. se severoafrickými kořeny přišel o život v úterý ráno krátce poté, co ho policie zastavila při řízení vozu. Když odmítl uposlechnout její výzvu a znovu se rozjel, jeden z policistů po něm z bezprostřední blízkosti vystřelil. Video střelby se rychle rozšířilo na sociálních sítích a Francouze hluboce šokovalo a podnítilo nepokoje, které se rozšířily do desítek měst.

Francouzská vláda nasadí k potlačování nepokojů další prostředky, řekl po jednání meziresortního krizového štábu prezident Emmanuel Macron. Nouzový stav však nevyhlásil. Velkou roli v propagaci protestů podle něj hrají sociální sítě TikTok a Snapchat, vláda bude po těchto platformách požadovat identity těch, kteří vyzývají k násilnostem.

V reakci na nepokoje úřady v některých městech přistoupily k restrikcím již dříve samy. Autobusovou a tramvajovou dopravu ještě před Darmaninovou výzvou zastavil region Ile-de-France a města Bordeaux, Lyon či druhé největší francouzské město Marseille. To rozhodlo také o zákazu veřejných protestů. Zákazy vycházení vyhlásilo i několik měst v okolí Paříže, a to až do začátku příštího týdne.

Francouzským úřadům se navzdory restriktivním opatřením a desítkám tisíc policistů rozmístěných napříč celou zemí nedaří násilnostem zcela zabránit. Noc na dnešek provázely požáry, rabování a odpalování pyrotechniky nejen v centru Paříže, ale i na většině předměstí, kde pyrotechnikou stříleli lidé na policisty a zapalovali vše od popelnic přes auta po autobusy. Ve Štrasburku na východě země dnes odpoledne výtržníci podle agentury Reuters vyrabovali obchod s elektronikou Apple a další podniky.

Agentura AFP napsala, že konečný počet zatčených v souvislosti s násilnostmi v noci na dnešek je 875, z toho 408 na předměstí Paříže. Protestující v zemi doposud poničili 492 budov, na silnicích hořelo 3880 ohňů a shořelo 2000 vozidel. Zraněno bylo jen v noci na dnešek podle resortu vnitra 249 policistů a četníků.