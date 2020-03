Vláda uzavřela prodejny a restaurace, nakažených je 189

Praha - Počet pacientů nakažených koronavirem stoupl během dneška na 189. Nakažených je o 39 více než dnes ráno, jde o nejvyšší nárůst od 1. března, kdy se objevily první potvrzené případy. Vláda od dnešních 06:00 dál zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Mimo provoz jsou i restaurace, mnohé nyní nabízejí prodej z okénka či posilují rozvozy jídel, spousta z nich ale zavřela úplně. Analytici odhadují, že ztráty budou v řádu miliard korun.

Dnes přijatá opatření mají platit přinejmenším deset dní, tedy do 24. března. Zástupci vlády také uvedli, že je budou ještě upřesňovat, v neděli se kvůli tomu mimořádně sejde vláda. Hospodářská komora chce ze zákazu explicitně vyjmout poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), bankovních a pojišťovacích institucí, právních, znaleckých a poradenských služeb (například účetnictví, finanční poradenství a jiné), dále služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím či akutních opraváren.

Pošty a banky fungují standardně, včetně poboček v obchodních centrech. Česká pošta navíc nabídla státu své volné kapacity pro doručování potravin a dalších nezbytných věcí lidem. Ze služeb mohou být dále v provozu také prádelny a čistírny. Zakázán je ale provoz heren a kasin, na tento zákaz se předpokládané ukončení 24. března nevztahuje. Zavřená budou nově například i kadeřnictví a kosmetické salony. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Obchodníci dnes ráno po dalším zpřísnění opatření kvůli šíření koronaviru zaznamenali zvýšené nákupy, zásoby to však podle nich neohrozí. Nadále trvají problémy se zásobováním zdravotnických zařízení ochrannými pomůckami, jako jsou respirátory a roušky. Podle vlády je objednáno 1,7 milionu, dorazit by měly v příštím týdnu. V noci na dnešek jich bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000. Stát také 10.000 respirátorů uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv. V neděli ráno odletí do Číny dva letouny pro 100.000 rychlotestů na nový koronavirus. Armáda na twitteru uvedla, že letadlo je připravené přepravu zdravotnického materiálu zajistit podle potřeby.

Ministerstvo zahraničí vyšle autobusy pro Čechy, kteří uvízli kvůli opatřením proti šíření koronaviru v evropských zemích a nemohou se dostat do Česka sami. První z nich odjel do Frankfurtu nad Mohanem. Ze zákazu vycestování z Česka navíc budou mít výjimku lidé, kteří pojedou vyzvednout své rodinné příslušníky na evropská mezinárodní letiště.

Na hranicích s Rakouskem a Německem, kde se v pátek kvůli avizovaným omezením provozu a zpřísnění zákazu cestování tvořily kolony, byl dnes o poznání klidnější provoz. Od dnešního dne nesmějí do Česka jezdit až na výjimky cizinci ze všech oblastí, která vláda označila za rizikové, tedy mimo jiné z Německa a Rakouska. Ještě tvrdší opatření v přeshraničním cestování budou platit od pondělí. Až na výjimky bude zakázán vstup do Česka všem cizincům a odjezd Čechům cestujícím kamkoli do zahraničí. Uzavření hranic se dotkne i výstupu na Sněžku, upozornila Krnošská správa národního parku (KRNAP) na svém facebooku.

Počet pacientů nakažených koronavirem stoupl během dneška na 189. Výrazněji stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi. Ve Šternberku je jedna stanice interního oddělení nemocnice uzavřena. Jeden z pacientů byl totiž ještě před nástupem do nemocnice v kontaktu s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Pražská Thomayerova nemocnice v Krči postavila před vchodem do areálu speciální stan, ve kterém bude odebírat vzorky od lidí s podezřením na nakažení koronavirem. Stan začne fungovat od pondělí 16. března od 07:00. Podobná zařízení fungují také v dalších nemocnicích, například v Nemocnici Na Bulovce se tvořily fronty.