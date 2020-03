Vláda uzavřela prodejny a restaurace, chybí milion respirátorů

Praha - Vláda na svém nočním zasedání přijala další opatření kvůli pandemii nového typu koronaviru, která výrazně omezila běžný život v zemi. S účinností od dnešních 06:00 uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Kabinet také zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Restaurace mění provoz, mnohé nabízejí prodej z okénka či posilují rozvozy jídel, spousta z nich ale zavřela úplně. Analytici odhadují, že ztráty budou v řádu miliard korun. Podle údajů z dnešního rána je v Česku 150 lidí nakažených nový koronavirem. Jednoho nakaženého českého občana dnes ohlásil Vietnam.

Nadále trvají problémy se zásobováním zdravotnických zařízení ochrannými pomůckami, jako jsou respirátory a roušky. Premiér Andrej Babiš (ANO) na ranní tiskové konferenci ujistil, že se situace zlepšuje, představitelé většiny krajů ale podle zjištění ČTK tvrdí, že dodávky ochranných pomůcek jsou nedostatečné. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po poledni v Radiožurnálu řekl, že ve zdravotnictví chybí až milion respirátorů. Závazně jich je podle něj objednáno 1,7 milionu, dorazit by měly v příštím týdnu. Později Vojtěch řekl, že existuje naděje, že by stát mohl respirátorů příští týden získat ještě více. V noci na dnešek jich bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000.

Rozhodnutí o dalších opatřeních zdůvodnil Babiš tím, že se stále velké množství lidí koncentrovalo v obchodních střediscích, kde byla dosud uzavřena pouze restaurační zařízení. V pátek ještě mohly restaurace mimo obchodní střediska fungovat ve dne, zavřeno měly od 20:00 do 06:00. Dnes přijatá opatření mají platit přinejmenším deset dní, tedy do 24. března. Zástupci vlády také uvedli, že je budou ještě upřesňovat, na ministerstvu průmyslu kvůli tomu zřídili krizový štáb a odpoledne se tam znovu sešla s premiérem část ministrů. Celý Babišův kabinet se opět sejde v neděli odpoledne, aby vyhodnotil, jak nová opatření fungují v praxi.

Během noci na dnešek přibylo podle ministerstva zdravotnictví devět pacientů s pozitivním testem na COVID-19, celkem je jich v zemi 150. Testům se dosud podrobilo 3094 lidí. Nemocnice zřizují další mobilní odběrná místa, dnes bylo otevřeno například v areálu Fakultní nemocnice Ostrava.

Nejvíce případů - 61 je v Praze, následuje Středočeský kraj s 21 případy a Ústecký kraj se 17 pozitivními testy. V karanténě je s příznaky nemoci také místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec Marcel Kolaja (Piráti), který čeká v Brně na výsledky testů.

Provozovatele restaurací noční rozhodnutí vlády s okamžitou účinností překvapilo, někteří se podle zjištění zpravodajů ČTK snaží zásoby surovin pro vaření o víkendu zakonzervovat, jiní se je rozhodli rozdat. Část restaurací zřizuje prodej jídel přes okénko nebo posiluje rozvoz, o který se budou starat například číšníci. Přesto analytici očekávají, že dnes přijatá opatření finančně postihnou nejhůře právě provozovatele restaurací. Zavření části obchodů připraví prodejce podle analytiků o miliardy korun.

Velká nákupní centra v Praze, Brně i dalších městech jsou dnes prakticky prázdná. V prodejnách potravin je větší množství lidí než obvykle, ale jejich provoz ani zásobování podle zjištění ČTK většinou nekolabuje. Pošty a banky fungují standardně, včetně poboček v obchodních centrech. Česká pošta navíc nabídla státu své volné kapacity pro doručování potravin a dalších nezbytných věcí lidem.

Ze služeb mohou dále být v provozu také prádelny a čistírny. Zakázán je ale provoz heren a kasin, na tento zákaz se předpokládané ukončení 24. března nevztahuje. Zavřená budou nově například i kadeřnictví a kosmetické salony.

Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) řekl, že stát zřejmě přesune čtyři miliardy korun z evropských operačních programů na podporu podnikatelů postižených opatřeními kvůli pandemii. Byly by podle něho použity tak, že se zapojením komerčních bank by podnikatelé mohli mít k dispozici kolem 40 miliard korun. V pátek ministr mluvil o přesunu dvou miliard korun z evropských fondů. Bezúročné půjčky na pomoc podnikatelům by nakonec mohly být bez spodní hranice půl milionu, řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Podle něj to projedná vláda, jež v pondělí schválila půjčky, na které vyčlenila 600 milionů korun.

O poznání klidnější provoz je dnes na státních hranicích s Rakouskem a Německem, kde se v pátek kvůli avizovaným omezením provozu a zpřísnění zákazu cestování tvořily kolony. Od dnešního dne nesmějí do Česka jezdit až na výjimky cizinci ze všech oblastí, která vláda označila za rizikové, tedy mimo jiné z Německa a Rakouska. Ještě tvrdší opatření v přeshraničním cestování budou platit od pondělí. Až na výjimky bude zakázán vstup do Česka všem cizincům a odjezd Čechům cestujícím kamkoli do zahraničí.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes oznámil, že výjimku z plošné karantény, které pro své občany vracející se ze zahraničí zavedlo Slovensko, dostali z rozhodnutí tamní ministryně vnitra slovenští lékaři a zdravotní sestry., Mohou tak jezdit i nadále pracovat do Česka. Vysoký podíl slovenského zdravotnického personálu je zejména v příhraničních oblastech.