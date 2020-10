Vláda uzavřela maloobchod a služby, omezila pohyb lidí

Praha - Vláda kvůli vývoji koronavirové epidemie rozhodla o uzavření maloobchodu od čtvrtka 06:00. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Podobně jako na jaře bude zakázán prodej služeb v provozovnách. Kabinet zároveň nařídil omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Nová opatření mají zabránit kolapsu a nedostatku lůžek v nemocnicích. Na prvním místě jsou životy občanů, řekl premiér Andrej Babiš. Ministr zdravotnictví Roman Prymula připustil, že se žáci prvního stupně se do základních škol nevrátí 2. listopadu, jak sliboval.

Maloobchod a služby budou od čtvrtka uzavřeny

Kvůli vývoji koronavirové epidemie bude od čtvrtka 06:00 do konce nouzového stavu, který je aktuálně platný do 3. listopadu, uzavřen maloobchod. Výjimku mají prodejny základního sortimentu. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Rozhodla o tom dnes vláda. Na twitteru to uvedl ministr Prymula (za ANO). Velkoobchodní prodej zůstane bez omezení.

Výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje budou mít prodejny potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny.

V provozu dále budou autoservisy, poskytovatelé odtahů a odstraňování závad vozidel na silnicích, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, pokladní prodejny jízdenek, provozovny pohřební služby, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny.

Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny také pouze prodejny, na něž se vztahují výše zmíněné výjimky. Restaurační zařízení v obchodních centrech budou uzavřena s možností nákupu jídla s sebou ve výdejových okéncích.

Vláda také v jarní fázi epidemie rozhodla 14. března o uzavření obchodů s výjimkami, které postupně v průběhu března doplňovala. Rozhodla také o tom, že v určitém časovém úseku mohou v maloobchodních prodejnách nakupovat pouze lidé starší 65 let. Časové vymezení se tenkrát dvakrát měnilo.

Podle Prymuly zatím vyčleněné hodiny pro lidi nad 65 let nejsou, byť se o tom spekuluje. "Je tady i poměrně ostrý názor proti tomu, protože důchodci chodili i v ostatních dobách a v podstatě to riziko se rozkládalo do doby, kdy tam neměli být. Pokud by opatření bylo přijato, tak by muselo být v režimu, že v ostatní době by důchodci nakupovat nesměli. K tomu zatím konsensus není," uvedl ministr.

Na jaře se následně obchody a provozovny otevíraly v několika etapách od dubna do června. Nejprve otevřeli řemeslníci, farmářské trhy či autobazary, postupně se po určitém intervalu začaly přidávat další obchody či akce.

Dosud v obchodech a nákupních centrech platila povinnost zakrytí nosu a úst, stejně jako ve všech dalších vnitřních prostorách.

Vláda nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a omezila kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Omezuje se také účast na demonstracích na 100 osob, dosud se mohlo scházet 500 lidí. Na svatby a pohřby bude moct dorazit nanejvýš deset lidí, od pondělí platilo omezení na 30 osob. Podle Prymuly e omezení volného pohybu osob nejúčinnější forma prevence před šířením epidemie a dosavadní opatření to účinně nezajišťovala. Nynější opatření podle něj začnou účinkovat za dva až tři týdny.

"Pokud nebudeme v kontaktu, nepotřebujeme roušky ani jiné mechanismy, protože k nákaze nedochází," řekl Prymula po jednání vlády. Dosavadní opatření podle něj nefungovala. Důvodem bylo mimo jiné to, že část obyvatel opatření nedodržovala, některé obchody také lákaly na víkendové akce, což vedlo ke shromažďování lidí. Ministr řekl, že podle průzkumů asi deset procent obyvatel opatření vůbec nedodržuje, dalších 20 procent je dodržuje jen částečně. Pokud by pohyb lidí nebyl omezen, nestačila by podle Prymuly kapacita zdravotnického systému.

Výjimka z omezení pohybu platí pro cesty do práce, nezbytné cesty za rodinou, zajištění životních potřeb, dobrovolnickou výpomoc, poskytování zdravotní, sociální nebo duchovní péče, vyřízení neodkladné úřední záležitosti, účast na svatbách či pohřbech nebo vycestování z Česka. Povolen je také pobyt v parcích nebo na chatách a chalupách, ovšem nanejvýš ve dvou lidech, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Prymula na twitteru napsal, že ministerstvo zdravotnictví pobyt na čerstvém vzduchu doporučuje. Dovolená v hotelu nebo penzionu možná není.

Podle vládního nařízení se na demonstracích bude moci sejít maximálně 100 osob ve skupinách po nejvýše 20 lidech. Rozestupy mezi skupinami budou muset být alespoň dvoumetrové, všichni účastníci demonstrace budou muset mít roušku nebo podobný prostředek pro ochranu dýchacích cest.

Na dotaz, zda se budou podobně jako na jaře uzavírat i dětská hřiště, Prymula uvedl, že ve vnějších prostorách se mohou setkávat nanejvýš dvě osoby, ve větších počtech musí být dvoumetrový rozestup.

Prymula očekává, že pokud budou opatření dodržována, začne se epidemiologická situace měnit za dva až tři týdny. Na základě zkušenosti s vývojem vln pandemie ve světě nepovažuje za pravděpodobné, že by bylo nutné udržovat přísná restriktivní opatření ještě v době Vánoc, i když část omezení ještě bude platit. "Myslím, že určitá omezení budou, ale zdaleka nebudou taková, jaká jsou teď," řekl. Zmínil možnost povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech v době Vánoc. "Poté, co dojde k poklesu (počtu nakažených), musíme nastavit dlouhodobější výhled, abychom nemuseli brzdit a zase uvolňovat," uvedl.

Volný pohyb lidí byl omezen i v jarní vlně epidemie. Tehdy omezení trvalo od poloviny března do 24. dubna, lidé se mohli pohybovat pouze ve dvou a z domovů mohli vycházet jen kvůli cestě do zaměstnání, nezbytné cestě za rodinou nebo osobami blízkými, cestě k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou pomoc. Úřady také doporučovaly lidem, aby necestovali na své chalupy.

Na jaře byl součástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahraničí, protože v řadě evropských zemí byla tehdy epidemická situace horší než v Česku a vláda se obávala zavlékání nemoci do země. Nyní kabinet k podobnému kroku nepřistoupil. Počty nově nakažených v Česku v přepočtu na 100.000 obyvatel jsou nejvyšší v EU.

Prymula připustil, že se první stupeň do škol 2. listopadu nevrátí

Ministr Prymula dnes připustil, že se první stupeň nevrátí 2. listopadu do škol, jak sliboval. Má podle něj prioritu, ale záležet bude na dalším vývoji epidemie covidu-19. Po jednání vlády uvedl, že by se mohly do škol vrátit nejdříve třeba jen žáci prvních a druhých tříd.

Školy kromě mateřských a speciálních jsou od 14. října uzavřené a děti se učí na dálku. Prymula dosud tvrdil, že 2. listopadu se bezpodmínečně obnoví prezenční výuka dětí z prvního stupně základních škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) naopak už dříve připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se ani mladší děti do škol vrátit nemusí.

"Bude nutné to posoudit v kontextu celé té situace. Může dojít k tomu, že budou do systému vráceny třeba jen první, druhá třída. Uvidíme podle dat, která k dispozici budou. Každopádně je to první priorita z hlediska otevírání opatření, která tady budou," řekl dnes Prymula.

Pro návrat do ostatních škol stanovil ministr už dříve jako klíčový ukazatel reprodukční číslo (R) na úrovni 0,8. Údaj udává průměrný počet dalších nakažených, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie začíná slábnout. Současné je podle ministra asi 1,36.

V úterý přibylo v Česku 11.984 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113.000 nakažených. Většina z nich má mírný průběh nemoci. Přibývá ale i hospitalizovaných a úmrtí. Vláda proto dnes představila další výrazná omezení života v zemi. Od čtvrtka do konce nouzového stavu, který má být 3. listopadu, tak bude kromě jiného zavřena i řada maloobchodů a služeb.

Ubytovací zařízení nebudou moci dočasně fungovat na rekreaci

Ubytovací zařízení nebudou moci od čtvrtka do 3. listopadu fungovat pro rekreační účely. Obsloužit budou moci hosty, kteří cestují za služebními účely.

Za účelem práce mohou hotely, penziony a další zařízení hosty ubytovávat i nadále. Týká se to Čechů i cizinců, uvedl Prymula. Podle dřívějšího rozhodnutí vlády nesmějí být ani v hotelech v provozu vnitřní bazény, sauny nebo wellness. Naopak hotelovým hostům může být k dispozici restaurace, a to mezi 06:00 a 20:00. Stravovací zařízení obecně už týden mohou občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka, ale rovněž jen v čase od 06:00 do 20:00.

Kontakt lidí se státní správou vláda omezila na deset hodin týdně

Vláda omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Prymula na tiskové konferenci upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem.

"Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr. Upřednostnit je podle něj třeba písemný, elektronický nebo telefonický kontakt, dokumenty předávat jen přes podatelnu. Agendy, které nejsou nezbytné, by se podle ministra měly omezit.

"Dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci, jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření," dodal ministr. Omezit by se podle něj měl i vnitřní styk zaměstnanců v rámci úřadů.

Některé úřady už provoz omezily dříve, tvořily se ale velké fronty. Ministerstvo dopravy kvůli tomu prodloužilo platnost končících řidičských průkazů. Ministr vyzval k tomu, aby podobně byla platnost různých dokladů prodloužena všude, kde je to možné.

Babiš: Dosavadní opatření nefungují, nová brání kolapsu

Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů zatím nefungují, vysvětlil po mimořádném jednání vlády premiér Babiš, proč dnes kabinet přistoupil k dalším. Omluvil se občanům, podnikatelům či zaměstnancům, že jim kroky vlády zkomplikují život. Mají však zabránit přehlcení zdravotnického systému, který by podle současných predikcí mohl zkolabovat mezi 7. až 11. listopadem. Připustil, že kabinet se po odeznění první vlny covidu-19 dopustil chyb.

Babiš řekl, že životy občanů jsou na prvním místě. "Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu," uvedl. Připustil, že opatření jsou vyhlášena narychlo. "Ale nemáme čas," vysvětlil.

V úterý přibylo v Česku 11.984 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113.000 nakažených. Babiš řekl, že nárůst je obrovský a dramatický. "Opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, bohužel nezploštila tu křivku nárůstu a vypadá to, že zatím nefungují. Máme obrovský nárůst pacientů v nemocnicích," řekl.

"Můžeme říct, že jsme udělali různé chyby v minulosti možná od té první vlny, ale myslím, že teď jsme ve fázi, kdy to vláda musí zvládnout. Žádná vláda na světě to nezvládne bez podpory občanů, bez toho, aby občané dodržovali opatření," apeloval na občany Babiš. Dlouho podle něj bude tématem, co a jak se stalo. "Ale v tuto chvíli to není to, co bychom měli řešit," dodal. Naopak doufá, že se podaří všechny lidi přesvědčit, že covid-19 není "chřipečka".

Babiš se nechce vracet k tomu, co kdo v létě říkal, občané si to podle něj pamatují. "Dělali jsme chyby, že jsme si mysleli koncem května, kdy skončilo to kvazirozvolňování, že jsme to zvládli," podotkl. Lidé podle něj teprve časem posoudí, jak kabinet epidemii zvládl. "Můžu říct, že jsme udělali maximum, děláme to od února," řekl.

Poukázal například na to, že zajistil nákup lůžek u firmy Linet a angažuje se ve shánění přístrojů na okysličování krve. "Můžete mi vyčítat, že jsem nepredikoval, jak se bude vir chovat. Můžete mi vyčítat, že neumím dobře mluvit a občas se vyjadřuji špatně," dodal.

Babiš připustil, že v minulosti plošná opatření a uzavření ekonomiky a běžného života vylučoval. "Neuměl jsem si představit, že by se tohle mohlo stát, bohužel se to stalo a my musíme v první řadě chránit

Prymula: Kapacita nemocnic je naplněna z 80 procent

V počtu hospitalizací je ČR podle ministra Prymuly na 80 procentech původní avizované kapacity nemocnic. I navýšená v současné době o 10.000 lůžek by byla i vyčerpaná kolem 8. až 10. listopadu, řekl dnes po jednání vlády. Podle premiéra Babiše (ANO) to bude mezi 7. až 11. listopadem. Současnými opatřeními se zatím nepodařilo snížit reprodukční číslo, je 1,36. Další dnes přijatá jako omezení většiny obchodů a služeb jsou proto nezbytná.

"Reprodukční číslo se nepodařilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatření nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Při reprodukčním čísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyčerpání kapacit, ať jsou ty kapacity jakékoliv," uvedl ministr. Reprodukční číslo v podstatě udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden pozitivně testovaný.

Za posledních sedm dní podle ministra přesahuje průměrný denní přírůstek 9000 pozitivně testovaných denně. Na 100.000 obyvatel bylo za týden otestováno přes 600 lidí, za čtrnáct dní 971.

Hospitalizovaných je aktuálně přes 4400 lidí. "Máme připravený model odsunu pacientů, kteří nevyžadují urgentní péči do hotelů," uvedl Prymula. Podobně chce využít i lázně. Podle něj je takzvaných sociálních hospitalizací asi 800. Počítá i s polní nemocnicí v Letňanech. Obsazených je 611 z 3942 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Podíl osob v těžkém stavu je 15 procent z hospitalizovaných.

Záchyt pozitivních případů mezi testovanými je podle Prymuly 30 procent. "Znamená to obrovskou zátěž v populaci," řekl. Přibývá podle něj nakažených seniorů. Nemocných ve věku nad 65 let za říjen přibylo přes 17.000. Jen za říjen jich téměř 2000 přibylo v 118 ohniscích, což jsou většinou lůžková zařízení. "U seniorů vidíme v některých regionech nárůst až 500 procentní za uplynulé období," dodal. Nejvyšší růst případů je v současné době v zařízeních sociálních služeb, zdravotnických zařízeních a ze škol, které už ale byly uzavřeny.

Nakažených je podle ministra více než 6600 zdravotníků, přes 1600 z nich jsou lékaři. O další zdravotníky podle Prymuly Česko požádalo i v zahraničí.

O nutnosti prodloužit nouzový stav vláda rozhodne 30. října

V pátek 30. října se vláda rozhodne, zda požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav, který v Česku platí kvůli epidemii covidu-19. Novinářům to řekl Babiš. Bude to podle něj záležet na vývoji epidemické situace. Nouzový stav v ČR aktuálně platí od 5. října, na jeho konec je navázána platnost některých vládních krizových opatření. Kabinet může nouzový stav prodloužit pouze po předchozím souhlasu Sněmovny.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května. Kabinetu umožňuje vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadňuje také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Rozhodnutí, zda kabinet bude žádat Sněmovnu o možnost nouzový stav prodloužit, zatím nepadlo. "Vláda rozhodne 30. října, jestli bude žádat o prodloužení nouzového stavu. Končí 3. listopadu, budeme se rozhodovat podle vývoje situace," řekl dnes Babiš.

Kabinet při vyhlašování aktuálního nouzového stavu věřil, že ho prodlužovat nutné nebude. "Pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně byl neúspěch," řekl tehdy Prymula.

Do Česka přijede pomáhat s epidemií 28 amerických vojáků

Příští týden dorazí do Česka pomoct s epidemií koronaviru tým 28 lékařů z Národní gardy v amerických státech Nebraska a Texas. Vybaven bude vlastními ochrannými pomůckami, informoval o tom Prymula. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na twitteru dodal, že pomoc nabídla americká armáda. "Jednáme o příjezdu 28 vojenských lékařů a zdravotníků, kteří mají zkušenosti s bojem proti covid z USA. Nyní dolaďujeme konkrétní detaily," uvedl.

Prymula uvedl, že příjezd z americkým velvyslancem Stephenem Kingem dojednal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Po zaslání žádosti do USA přišla nabídka lékařů z Národní gardy.

Babiš příjezd amerických doktorů zmínil v souvislosti se snahou vlády zabezpečit materiálně i personálně zdravotní péči. "Objednali jsme 2000 lůžek a děláme samozřejmě opatření, abychom zkrátka zabránili tomu kolapsu. Také se snažíme zabezpečit nějakou pomoc v zahraničí, přijede sem asi 28 amerických lékařů," řekl premiér.

Babiš odmítl, že Česko na jaře nepomáhalo epidemii zvládnout více postiženým zemím, zmínil například pacienty z Francie, kteří nakonec nedorazili. "Myslím, že v rámci Evropy jsme solidární," uvedl na dotaz novinářů. Jako příklad uvedl, že Česko nebránilo pracovat za hranicemi zdravotníkům jezdícím za prací do Rakouska a Německa.

O pomoci jednal Hamáček s velvyslancem USA od minulého týdne, uvedlo vnitro. O další pomoci podle mluvčí ministerstva vnitra Kláry Dlubalové jedná Česko na úrovni Evropské unie i Severoatlantické aliance. "Co se týká zpětné vazby u EU, vypadá to, že by nám mohla vypomoci ventilátory, spíše tedy vybavením," řekla Dlubalová.

Přehled protikoronavirových opatření, která dnes přijala vláda: -------- Omezení pohybu - Od čtvrtka 22. října 06:00 do konce nouzového stavu 3. listopadu platí omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. Podle twitteru ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) jsou povolené i cesty do přírody, nebo pobyt na chatách a chalupách, ovšem nejvýše do počtu dvou lidí (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti). Od 14. října platilo omezení shromažďování na nejvýše šest osob. Uzavření obchodů a služeb - Od čtvrtka 22. října 06:00 do konce nouzového stavu 3. listopadu budou uzavřeny maloobchodní prodejny. Kromě toho bude podobně jako na jaře zakázán prodej služeb v provozovnách. Ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku budou mít také prodejny pohonných hmot, prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, prádelny nebo čistírny. - V provozu dále budou moci být autoservisy, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodejny zahrádkářských potřeb, květinářství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy výpočetní a telekomunikační techniky, prodejny spotřební elektroniky, zámečnictví, provozovny servisu výrobků pro domácnost, myčky automobilů, prodejny domácích potřeb a železářství, provozovny sběru a výkupu surovin či kompostárny. Omezení kontaktu se státní správou - Vláda od čtvrtka 06:00 do 3. listopadu omezila přímý kontakt veřejnosti se státní správou na pět hodin dvakrát v týdnu. Na tiskové konferenci Prymula upřesnil, že by se neměly tvořit fronty a lidé by se měli objednávat předem. "Všude tam, kde je to možné nařizujeme, aby úředníci přešli na systém home office," uvedl ministr zdravotnictví. Vláda také vyzvala ostatní zaměstnavatele k podpoře práce z domova, omezení prací, které nejsou nezbytné, a omezení kontaktu se zákazníky. Stále platná opatření: -------- Uzavření škol - Od středy 14. října do neděle 1. listopadu jsou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přešli na distanční výuku. Uzavření provozoven stravovacích služeb - Od středy 14. října do úterý 3. listopadu jsou zcela uzavřeny restaurace a bary. Platí také zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Uzavření kulturních a sportovních zařízení - Od 9. října do 3. listopadu jsou uzavřeny posilovny, fitness centra, vnitřní bazény či koupaliště. Od 12. října se pak (také do 3. listopadu) zavřela divadla, kina, muzea či zoologické zahrady. Nošení roušek - Ode dneška do odvolání platí povinnost nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému (s výjimkou lidí z jedné domácnosti). Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti. - Od 1. září platila povinnost zakrývání nosu a úst na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a prostředcích veřejné dopravy. Od 10. září přibyla povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov, od 13. října byly povinné i na zastávkách veřejné dopravy.