Vláda už má teď větší přínos, než měly předchozí dvě, řekl Fiala

Kabinet ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů ve čtvrtek představil úsporný balíček obsahující 58 opatření. Předpokládá mimo jiné, že stát zvýší daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu i nemovitostí. Znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvedne odvody živnostníků. Snížit schodek veřejných financí mají především úspory, hlavně omezení státních dotací.

Občanští demokraté jsou podle Skopečka s TOP 09 ve vládní pětikoalici jedinými stranami, které nemají socialistické tendence. Vládou oznámené plány nicméně Skopeček ve Sněmovně podpoří, ve stávající politické konstelaci podle něj nemohl vzniknout lepší kompromis.

"Kdybychom vládli sami, tak objem snižování deficitu a tempo bude zhruba podobné," řekl Stanjura. Větší důraz by podle něj byl kladen na snižování výdajů a nových příjmů by bylo méně. "To bychom ale museli vládnout sami a mít většinu v obou komorách," dodal. Pokud by ODS byla v opozici, tak by se se schodkem veřejných financí podle něj nedělo nic a deficity by byly ještě vyšší.

Skopeček zdůraznil, že několik posledních politických reprezentací nebylo připraveno s prohlubujícím se deficitem veřejných financí něco udělat. "Tleskám za každou zrušenou dotaci, ušetřené miliardy na provozu státu. Ale zároveň říkám, že nerovnováha veřejných financí nevznikla kvůli nízkým daním, ale kvůli extenzivnímu růstu výdajů," zdůraznil. Ohledně růstu daní tak "nemůže být nadšený a souhlasně kývat hlavou".

ODS je podle Skopečka v pětikoalici vedle TOP 09 asi jedinou stranou bez socialistických tendencí a chuti zvyšovat daně. "Přesto je to pro mě kompromis, který jsem si pracovně označil jako kompromis krvavý, za který poneseme jisté politické náklady," uvedl. Zvýšení daňové progrese jde proti základním principům strany netrestat aktivní, úspěšné a vzdělanější, zdůraznil.

Ve stávající politické konstelaci ale neexistovala lepší možnost pro kompromis, připustil Skopeček. "Tento kompromis se skřípěním zubů všichni v Poslanecké sněmovně podpoříme, i já jako místopředseda udělám všechno pro to, aby balíček prošel co nejrychleji," zdůraznil. S ohledem na dosavadní opoziční obstrukce to však podle něj nebude jednoduchá práce.