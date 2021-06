Vláda uvolnila pohonné hmoty ze státních rezerv pro záchranáře na jižní Moravě

Praha - Vláda na dnešním mimořádném zasedání schválila bezplatné poskytnutí hmotných rezerv, především pohonných hmot, pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS) zasahující v obcích zpustošených tornádem. ČTK to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr, informaci potvrdil úřad vlády.

"Můžeme okamžitě aktivovat naše krizové karty a složky IZS i armády budou okamžitě moci bezplatně čerpat pohonné hmoty z našich nouzových zásob," uvedl Švagr. V Hodoníně bude podle něj ve spolupráci se společností Čepro zprovozněna pomocí náhradního zdroje čerpací stanice EuroOil.

Současně vláda podle Švagra přijala usnesení, kterým SSHR dává možnost bezplatně poskytovat pohotovostní zásoby, případně zásoby pro humanitární pomoc. Využít tak lze náhradní zdroje elektrické energie nebo prostředky pro nouzové zásobování pitnou vodou. "Jsme připraveni, jakmile přijdou požadavky od ústředních správních úřadů, kraje, případně obcí, okamžitě reagovat," dodal Švagr.

Vláda také rozhodla o uvolnění 30 milionů korun ze státního rozpočtu, které dostane SSHR jako refundaci odvodu daně z přidané hodnoty a spotřební daně za vydané státní hmotné rezervy.

Bouřky s kroupami a také tornádo zasáhly Jihomoravský kraj ve čtvrtek večer. Poničily stovky domů a aut, škody budou podle odhadů stovky milionů. Živel si vyžádal pět obětí na životech a desítky zraněných.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU požádal šéfy institucí o pomoc pro jižní Moravu. Česko může získat pomoc z unijního fondu solidarity, který země využívají v případech živelních pohrom. Je v něm asi miliarda eur, řekl dnes Babiš. Je třeba do deseti dnů vyplnit žádost a dodat potřebné doklady, které poté posoudí Evropská rada i Evropský parlament. "Je to podpora veřejného majetku, není to podpora soukromého majetku," zdůraznil premiér.