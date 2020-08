Vláda USA stupňuje tažení proti čínským firmám

Washington - Americká vláda zintenzivňuje tažení proti čínským společnostem v americkém digitálním prostoru. Ministr zahraničí Mike Pompeo představil body projektu s názvem Čistá síť, který má zabránit čínským internetovým aplikacím a telekomunikačním firmám v přístupu k citlivým údajům amerických občanů i podniků, informuje dnes agentura Reuters. Pompeovo oznámení přichází nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil zákazem platformy TikTok, kterou provozuje čínská společnost ByteDance.

"Kvůli svému sídlu v Číně představují aplikace jako TikTok, WeChat a další závažnou hrozbu pro ochranu osobních dat amerických občanů," uvedl ve středu Pompeo.

Projekt Čistá síť vznikl jako kampaň Bílého domu proti čínské telekomunikační firmě Huawei, jejíž vliv se Washington snaží omezit kvůli obavám o národní bezpečnost. Z Pompeova oznámení ale vyplývá, že nyní by se měl projekt významně rozšířit.

Poskytovatelům mobilních telekomunikačních služeb, jako je například China Mobile, by mohl být odepřen přístup k americkým sítím, takže jeho čínští zákazníci by na území USA mohli mít problémy s roamingem. Program by měl zahrnovat stažení nedůvěryhodných aplikací z nejpopulárnějších obchodů s aplikacemi, jako je například Google Play.

Americká vláda se také podle Pompea chystá zamezit ukládání citlivých dat do cloudových systémů provozovaných čínskými firmami, jako je Tencent, Baidu nebo Alibaba. Další bod projektu se týká čínských tajných služeb. Těm má být zabráněno v napojení k podmořským internetovým kabelům, které zajišťují propojení USA s globálním internetem.

Reuters ale poznamenal, že podoba technického řešení těchto omezení je nejasná, protože americké ministerstvo zahraničí nemá například pravomoci k tomu, aby firmě Google zakázala nabízet čínské aplikace.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že snaha americké vlády zablokovat čínské aplikace se nezakládá na faktech a jde proti tržním principům. Vztahy mezi USA a Čínou se v posledních letech zhoršily kvůli obchodu, autonomii Hongkongu, kybernetické bezpečnosti i šíření nového koronaviru.

Novým ohniskem sporu mezi dvěma největšími ekonomikami světa se stala aplikace TikTok. Té hrozí na území USA zákaz, pokud se její provozovatel ByteDance do 15. září nedohodne na prodeji svých amerických aktivit s americkou společností Microsoft. Ta již potvrdila, že s ByteDance jedná a Trump avizoval, že pak už by mu TikTok nevadil, protože data amerických uživatelů by zůstala v USA a nehrozilo by, že se k nim dostane čínská vláda.