Vláda upravila covidová opatření, školy budou testovat častěji

Testováním ve školách chce vláda podle Válka sledovat šíření varianty omikron. Podchytit ho má také nová povinnost pro laboratoře od neděle 26. prosince vyšetřit testem, který může omikron odhalit, pozitivní vzorky u lidí s příznaky koronaviru. Za týden vláda posoudí data z Británie a Dánska o tom, jak vážné onemocnění omikron způsobuje u seniorů a rizikových pacientů, a podle toho případně nastaví další protiepidemická opatření. První případy omikronu se mezitím potvrdily na Vysočině, výskyt varianty nebo podezření na ni už hygienici evidují v polovině krajů. Nejvíc známých případů omikronu, zhruba čtyři desítky, je v Jihomoravském kraji.

Kvůli omikronu by se podle některých odborníků měla v Česku změnit pravidla izolací, karantén i testování. Do karantény by měli chodit i očkovaní. Urychlit by se mělo získání výsledků testů i hledání kontaktů nakažených. Případně by se mohla zkrátit doba izolace, podmínkou by byly negativní testy, doporučili experti.

Nový kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) dnes také upravil statut Ústředního krizového štábu tak, že zrušil vládní radu pro zdravotní rizika využívanou předchozím kabinetem ANO a ČSSD. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) rada narušovala systém krizového řízení. "Výstupy přicházely do vlády ze dvou stran a často vedly k něčemu, čemu říkám zmatení jazyků," řekl. Válek oznámil, že zatím ponechá ve funkci hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou. Měla by být stejně tvrdá, jako když rozhodovala v Ostravě, řekl.

Lidé nad 30 let mohou mít od pondělí 27. prosince posilující dávku vakcíny proti koronaviru po pěti měsících, oznámil Fiala. Dosud tato věková skupina mohla absolvovat přeočkování po půl roce od dokončené vakcinace. Od konce loňského prosince, kdy se v Česku s očkováním začalo, zdravotníci podali už přes 15 milionů dávek vakcín. Plně naočkováno je téměř 6,6 milionu lidí, víc než dva miliony z nich si přišlo pro posilující dávku vakcíny, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. V přepočtu na obyvatele je ale ČR v očkování devátá nejhorší v Evropské unii.

Doporučené testování na koronavirus před vánočními svátky, kdy se setkají s příbuznými, si zájemci o test PCR neobjednají před Štědrým dnem v mnohých pražských nemocnicích, volné termíny jsou až po svátcích. Velmi omezenou možnost se nechat otestovat budou mít lidé o Vánocích v Karlovarském kraji, kde se o svátcích zřejmě otevře jen jediné odběrové místo. Naproti tomu na jihu Čech testovací centra zásadnější omezení provozu neplánují.

Případů koronaviru v Česku v mezitýdenním srovnání dál ubývá. V úterý jich laboratoře potvrdily 11.825, tedy o téměř 4900 méně než před týdnem. Zvolna se snižuje také zátěž nemocnic - hospitalizaci nyní vyžaduje 4678 lidí s koronavirem, před týdnem jich bylo bezmála 6100. Počet covidových pacientů ve vážném stavu klesl za uplynulých sedm dní z 993 na 821.

Setrvale se snižuje i takzvané incidenční číslo. Za posledních sedm dní připadá na 100.000 obyvatel 563 případů covidu, předchozí den to bylo 608 a ve stejný den minulého týdne skoro 800. Zpomalování epidemie ukazuje také reprodukční číslo udávající, kolik jeden pozitivně testovaný člověk v průměru nakazí dalších lidí. Od začátku prosince se drží pod hraniční hodnotou jedna.