Vláda škrtne běžné dotace za 46,1 mld. Kč, nejvíc u ministerstva průmyslu

Praha - Vláda v rozpočtu na příští rok škrtne běžné dotace za 46,1 miliardy korun. Největší redukce se dotkne ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy a školství, řekl dnes po jednání kabinetu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podrobnosti o konkrétních rušených dotačních titulech podle něj ministerstvo financí zveřejní v pátek nebo v pondělí. Dalších 38 miliard korun úspor by mělo přinést zrušení letošní jednorázové dotace na podporu přenosové a distribuční soustavy.

V kapitole ministerstva průmyslu klesnou dotace o 55 miliard, z toho 38 miliard jsou letošní mimořádné dotace do přenosové soustavy a 17 miliard ostatní dotace. V kapitole ministerstva zemědělství by dotace měly klesnout o 10,4 miliardy korun, v kapitole ministerstva dopravy o devět miliard korun a v kapitole ministerstva školství o 7,7 miliardy korun. Více než miliarda korun se škrtá také v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, kde to je 1,3 miliardy.