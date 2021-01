Vláda se sejde poprvé v novém roce, věnovat se bude epidemii

Praha - Vláda na prvním zasedání po Novém roce posoudí, jak se o svátcích vyvíjela epidemie koronaviru, kvůli které nyní v Česku platí nejvyšší stupeň rizika. Znamená zavření služeb a většiny obchodů či omezení shromažďování na veřejnosti na dvě osoby a distanční výuku pro většinu školáků. Ministři dnes budou jednat o kompenzacích pro některé, dosud opomenuté obory, například provozy skiareálů. Dnes by nicméně vláda neměla rozhodovat o případném posunu v opatřeních, vláda by se kvůli tomu měla sejít v tomto týdnu na mimořádném jednání. Naposled o přechodu do 5. stupně protiepidemického systému rozhodovala 23. prosince.

V pravidelné "necovidové" agendě vláda dnes probere například návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí. Ačkoli těsně před vánočními svátky po schválení rozpočtu na příští rok ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) avizoval, že dnes vládu požádá o vrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany, vláda se převodem těchto peněz z rozpočtové rezervy zabývat nebude. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že tak učiní až později v lednu. Vláda podle něj ještě nemá potřebná "čísla".

Kabinet posoudí návrh ministerstva práce a sociálních věcí, aby ošetřovné nebylo započítáváno do příjmu při posuzování nároku na dávky. Lidé by tak nemuseli přijít o přídavky na děti či příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou. Na peníze od státu by také mohlo dosáhnout víc rodin. Vláda se bude zabývat také poslaneckým návrhem na zřízení samostatného Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Probere také řadu strategických a koncepčních materiálů.