Vláda se s opozicí sejde asi až v pátek

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes opozici rozešle simulaci dalšího možného vývoje pandemie v zemi. Schůzka s opozicí, na které by vláda představila návrhy zpřísnění protiepidemických opatření, se uskuteční až po dnešním večerním jednání kabinetu, tedy pravděpodobně v pátek ráno. ČTK to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupci vlády původně uváděli, že návrhy opatření opozici předloží už dnes.

Fotogalerie

Podle Babiše vláda opozici předložila rozhodnutí vlády o žádosti na prodloužení nouzového stavu, který nyní končí k sobotě. Do 13:00 pak mělo ministerstvo zdravotnictví za úkol opozičním stranám zaslat simulaci dalšího pandemického vývoje. Samotná opatření se ale podle Babiše teprve píšou a projedná je vláda, která se sejde od 18:00. S opozicí tak podle něj zatím není co projednávat. "Budeme se muset nějak domluvit, jestli to uděláme zítra (v pátek) ráno, neumím to teď říct," poznamenal.

Řekl, že vláda diskutuje různé modely omezení pohybu, různý přístup podle něj měly Francie, Španělsko nebo Německo. Za úkol připravit návrh dostalo ministerstvo vnitra, které o tom diskutuje s ministerstvem zdravotnictví. Podrobnosti návrhů nechtěl premiér komentovat, členové vlády by tak podle něj dopředu činit neměli.

Připomněl přístup Izraele, omezit by se podle něj měl zejména pohyb lidí, kteří by měli chodit jen do práce a domů. "Ale pokud vidíme, že to mnoho lidí nedodržuje a policie by se měla snažit to řešit, ale nemá až takové kompetence, jak by bylo potřeba, tak jediné co je, tak je apel, aby si lidi uvědomili, že to fakt není sranda. Fakt máme plné nemocnice, fakt umírají lidé každý den, ten vir je zabiják, změnil se, zmutoval," zdůraznil. Na jednotkách intenzivní péče podle něj končí mladí lidé. "Je to strašná situace," poznamenal.

Podle dostupných informací vláda zvažuje omezení pohybu pouze na kraje nebo na okolí bydliště. Zvažuje také uzavření škol včetně mateřinek, prvních a druhých tříd. Rozhodla již o podpoře testování ve firmách a kvůli jihoafrické a britské mutaci zakázala cestování do několika afrických a jihoamerických zemí. Ve hře byl také důrazný apel na home office a na nošení ochranných pomůcek ve firmách.