Praha - K poslaneckému návrhu ústavní změny na zavedení klouzavého mandátu se vláda postavila neutrálně. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Podle návrhu Pirátů by členové vlády po dobu svého působení v kabinetu nesměli být zároveň členy Poslanecké sněmovny.

"(Vláda) obecně podporuje zavedení klouzavého mandátu, nicméně provedení poslaneckého návrhu vnímá jako problematické zejména z toho důvodu, že se zaměňuje zánik mandátu a jeho opětovný vznik s pozastavením výkonu práce poslance," řekl Kněžínek. Kabinet podle něj poskytne maximální součinnost Sněmovně s případnými úpravami v průběhu dalšího legislativního procesu.

Návrh ústavní změny připravili Piráti; získali pro něj podporu poslanců SPD, STAN i vládního hnutí ANO, které obdobnou změnu ústavy slibovalo předloni ve volebním programu. Premiér Andrej Babiš (ANO) se pro zavedení klouzavého mandátu opětovně vyslovil naposledy počátkem loňského prosince.

Zavedení klouzavého mandátu by znamenalo, že za poslance, který se stane členem vlády, by nastoupil náhradník. V případě ukončení angažmá v kabinetu by člen vlády získal poslanecký mandát zpět na zbytek funkčního období.

Piráti chtějí návrhem řešit hlavně absenci členů vlády při schůzích Sněmovny. V letech 2013 až 2017 se podle Pirátů ministři zúčastnili v průměru jen 54 procent hlasování ve Sněmovně, zatímco ostatní poslanci 77 procent. Ze členů současné vlády má nejnižší účast na jednání dolní komory Babiš (32,6 procenta), dále pak sociální demokraté - ministři kultury Antonín Staněk (50,1 procenta) a vnitra Jan Hamáček (58,2 procenta).

Volební program ANO navíc počítal se zavedením klouzavého mandátu pro členy vlády z řad senátorů. Není ale zřejmé, jak by to bylo možné realizovat vzhledem k tomu, že senátoři s ohledem na většinový systém voleb do horní komory náhradníky nemají, a pokud některý z nich skončí, jeho nástupce musí vzejít z doplňovacích voleb. Experti, které si předloni sezval k případným změnám ústavy tehdejší ministr pro legislativu Jan Chvojka (ČSSD), možnost zavedení klouzavého mandátu odmítli.