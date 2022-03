Vláda se opět zabývá opatřeními souvisejícími s Ukrajinou - ŽIVĚ

Praha - Další opatření v souvislosti s ruským vojenským útokem na Ukrajinu projedná na dnešním zasedání vláda Petra Fialy (ODS). Kabinet by se měl zabývat i návrhem zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, upravit by také mohl svůj vlastní jednací řád.

Kabinet se kvůli ruské invazi na Ukrajinu sešel v posledních dnech několikrát mimořádně. Ministři o víkendu schválili dodávku zbraní Ukrajině za 188 milionů korun a dalšího nespecifikovaného vojenského materiálu za 400 milionů. Zabývali se i humanitární pomocí pro Ukrajinu.

Úřady se v posledních dnech také intenzivně věnují organizaci přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Kabinet zatím spustil druhý ze čtyř stupňů připraveného plánu pomoci. Ve třetím už by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bylo potřeba vyhlásit nouzový stav. Ve druhém stupni se počítá se zajištěním pomoci pro 5000 lidí.

Nový zákon upravuje v souladu s evropskou směrnicí používání zdravotnických prostředků in vnitro, tedy prostředků a přístrojů, které se používají například pro vyšetřování a stanovení diagnózy ze vzorků krve, moči či materiálu z lidského těla.