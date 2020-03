Vláda se opět mimořádně sejde kvůli boji s koronavirem - video

Praha - Vláda se dnes odpoledne opět sejde na mimořádném zasedání. Premiér Andrej Babiš (ANO) na něm chce mimo jiné vyhodnotit dopady opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Ještě před jednáním vlády se sejde se zástupci podnikatelů. Vláda od sobotního rána dál zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Mimo provoz jsou i restaurace.

Počet nakažených lidí stále roste. Podle údajů ze sobotního večera jich v tuzemsku bylo už 189, což bylo o 39 lidí víc než ráno.

Ministři by dnes měli doladit detaily vládního rozhodnutí zakázat provoz části obchodů a služeb. Mohli by například řešit, zdali do zákazu budou spadat autoservisy pro kamiony nebo menší prodejny stavebnin. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží svůj návrh balíčku opatření vůči daňovým poplatníkům postiženým dopady šíření koronaviru. Navrhuje například odklad termínu podávání daňových přiznání.