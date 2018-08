Praha - Vláda se dnes dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, policistům a vojákům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků. Novinářům to po jednání s odboráři řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky. Učitelům by se pak měl základ platu zvednout o desetinu.

Odboráři považují dnešní dohodu za kompromis. Chtějí dohlédnout na způsob rozdělení sumy na odměny, aby se peníze dostaly k pracovníkům.

Vláda původně chtěla částku na platy zvednout o šest procent. Na navýšení tak mělo v rozpočtu příští rok být asi 22,3 miliardy korun. Ve středu se koaliční hnutí ANO a ČSSD domluvily, že přidají ještě další tři miliardy. Suma na platy tak bude celkově zhruba o osm procent vyšší.

"Mám pocit, nebo možná jistotu, že jsme se domluvili. Došlo ke kompromisu ohledně navýšení tarifu. Naše představa byla čtyři procenta, dohodli jsme se na pěti procentech," uvedl Babiš.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší odborová centrála požadovala růst tarifů o deset procent pro všechny zaměstnance a také navýšení celkové sumy na platy. Dnešní výsledek odboráři považují za kompromis. Podle mluvčího 13 odborových svazů veřejného sektoru Pavla Bednáře odbory chtějí dohlédnout na rozdělení částky na odměny a příplatky.

"Budeme ve spolupráci s ministerstvy práce a financí dohlížet na přípravu nařízení vlády, aby prostředky na nadtarifní složky skutečně doputovaly k zaměstnancům," uvedl Bednář.

Ve veřejném sektoru pracovalo v prvním čtvrtletí podle údajů informačního systému o průměrném výdělku 682.500 lidí. Dostávají plat od státu, samospráv a ze zdravotního pojištění. Podle Bednáře se dál povedou ještě jednání o platech zdravotníků. Zdravotnické odbory budou jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) o příplatcích a rozdělení odměn.

"Víme, a to je jistota, že bude výrazná podpora směrem k personálu. Pro sestry ve směnném provozu půjde o 5000 korun víc na hlavu. V průměru je to tak asi 15 procent navíc," uvedl Vojtěch.

Průměrný výdělek ve veřejné sféře činil letos v prvním kvartále 32.725 korun. Meziročně se zvedl o 14,2 procenta. Polovina lidí vydělávala přes 30.623 korun. Podle Bednáře jsou ale příjmy řadových úředníků, soudních zapisovatelů či pracovníků v kultuře mnohem nižší.