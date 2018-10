Praha - Prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a vláda se tak tři a půl měsíce po svém jmenování dočkala plnohodnotného šéfa diplomacie. Dosud funkci zastával ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zeman po jmenování Petříčka vyjádřil naději, že Česko bude mluvit navenek jedním hlasem. Jednotnou diplomacii a sebevědomou zahraniční politiku chce mít i nový ministr. Chce se zaměřit na spolupráci v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, na ekonomickou diplomacii nebo na rozvojovou pomoc.

Řízením ministerstva zahraničí byl od vzniku koaliční vlády ANO a ČSSD pověřen Hamáček, protože Zeman odmítl původního nominanta sociální demokracie Miroslava Pocheho. Dnes Zeman poděkoval Hamáčkovi za změnu nominace i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který stejně jako prezident vyzýval k návratu Pocheho do Evropského parlamentu. Zeman v proslovu poděkoval i sám sobě za to, že se rozhodl k jmenování Petříčka.

Nový ministr po uvedení do úřadu řekl, že chce, aby Česko mělo sebevědomou zahraniční politiku. "Je to předpoklad, abychom mohli zajistit budoucí prosperitu země a bezpečnost občanů," řekl. Za důležité považuje rozvíjení sousedských vztahů, a to hlavně s Německem, které je podle něj hlavním českým partnerem v EU. Do Německa povede i jeho první zahraniční cesta, na kterou vyrazí v pátek a během níž se sejde s německým protějškem Heikem Maasem.

Záznam ze jmenování Petříčka ministrem zahraničí

Petříček chce pracovat na českém ukotvení v EU a NATO, které jsou základem pro bezpečnost země. Zároveň se chce angažovat v globálních organizacích a usilovat o dodržování mezinárodního práva. Za jednu ze svých priorit nový ministr označil také rozvojovou pomoc a její efektivnější využívání.

Záznam TK Petříčka a Babiše na ministerstvu zahraničí:

Petříček se stal ministrem zahraničí poté, co ČSSD ustoupila z původní nominace svého europoslance Pocheho. Poche dosud pracoval na ministerstvu zahraničí na externí smlouvu jako politický tajemník, Petříček dnes uvedl, že zrušení této funkce bude jedním z prvních kroků, které v úřadu udělá. Zároveň ale nevyloučil možnost další spolupráce s Pochem, jemuž v minulosti dělal v Evropském parlamentu asistenta. "Já v tuto chvíli začínám sestavovat tým poradců, kteří budou z řad akademiků, bývalých diplomatů či politiků. S panem Pochem o tomto budu ještě hovořit," řekl.

Sedmatřicetiletý Petříček byl v minulém volebním období sedm měsíců náměstkem ministryně práce Michaely Marksové. Od letošního srpna působil na ministerstvu zahraničí jako politický náměstek. V minulosti také působil v EP, a to jako asistent europoslance Libora Roučka (ČSSD) v letech 2007 až 2009 a asistent Pocheho od roku 2014. Členem ČSSD je od roku 2005, letos kandidoval v čele stranické kandidátky v komunálních volbách v Praze 7, ale do zastupitelstva zvolen nebyl.

Jmenování ministra zahraničí je třetí personální změnou od červnového jmenování Babišově kabinetu. V červenci skončili kvůli podezření z plagiátorství diplomových prací ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD). Nahradili je Jan Kněžínek (za ANO) a Jana Maláčová (ČSSD).