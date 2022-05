Praha - Vláda se chystá ve středu schvalovat návrh na zopakování milostivého léta pro dlužníky. Konat by se mohlo od začátku září do konce listopadu. Týkat by se mělo exekucí na dluh u veřejných institucí či státních a polostátních firem, které začaly před loňským 28. říjnem. Pokud by lidé splatili původní dluh a asi 1800 korun odměnu exekutorovi, penále, úroky a další platby by se jim odpustily. Počítá s tím novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Kabinet o ní začal jednat minulý týden, jednání ale přerušil kvůli připomínkám. Legislativci návrh upravili. Podle záměru ministerstva spravedlnosti by Sněmovna měla novelu odhlasovat hned při prvním projednávání.

Podle údajů exekutorské komory bylo v Česku na konci loňska 4,43 milionu exekucí. Mělo je 698.000 dlužníků. Cílem novely je počet exekucí snížit. "Dojde ke snížení zátěže celého systému vymáhání exekucí a k snížení tlaku na sociální systém, protože důsledkem snížení počtu exekucí by mohlo být i snížení počtu osob, které pobírají sociální dávky, a přesun části těchto osob z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání," uvedlo ministerstvo spravedlnosti ve zdůvodnění.

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Penále, úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle podkladů k novele zastavili zatím 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí.

Podle ministerstva někteří dlužníci milostivé léto nevyužili nejspíš i kvůli současné energetické krizi a rostoucí inflaci. "Peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie a další položky, u nichž došlo ke zvyšování cen," napsal úřad.

Ve druhém kole by se podle návrhu mohly ukončit exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude moci požádat o sdělení výše původní dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží.

Odměna exekutorovi by měla stoupnout z 908 na 1816 korun. Místo 750 korun a DPH by to mělo být 1500 korun a DPH. Exekutorovi mají podle návrhu náležet i náklady exekuce, které už vymohl či na které dostal či dostane dlužník před 1. zářím příkaz k úhradě. Podobně je to s náklady věřitelů. Novela upřesňuje také výčet dávek, které není v exekuci možné zabavit.

Podle exekutorské komory v prvním milostivém létě věřitelé odpustili penále a úroky za 1,55 miliardy korun. Lidé uhradili původní dluh za 390 milionů korun. Vedení komory je přesvědčeno o tom, že první tříměsíční akce ale nenaplnila očekávání a pokračování projektu je „přinejmenším diskutabilní“.