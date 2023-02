Vláda se chystá schválit návrh novely s omezením červnové valorizace penzí

Praha - Vláda se chystá dnes schválit návrh novely s omezením mimořádné červnové valorizace důchodů. Ministři by měli o předloze hlasovat per rollam, tedy na dálku. Průměrná starobní penze by podle podkladů k zákonu měla od června vzrůst kvůli inflaci o 760 korun místo o 1770 korun, o které by se zvedla podle nynějších pravidel. Podle kabinetu je snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard Kč. Opozice změnu odmítá podpořit.

Penze se podle zákona kvůli inflaci mimořádně navyšují tehdy, pokud přírůstek indexu spotřebitelských cen překročil za sledované období pět procent. Zvedá se zásluhový procentní díl důchodu. Roste o tolik procent, kolika dosáhl cenový přírůstek. Podle novely by se ale měla procentní část penze v červnu zvýšit méně, a to o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun. Potřeba je na to letos 15 miliard korun navíc. Výdaje jsou na dluh.

Na omezení červnového růstu penzí se vláda dohodla ve středu. Podle novely má být menší přidání jednorázové. Opoziční politici z ANO a SPD i odbory změnu odmítají. Podle nich by mohla být i protiústavní. Podle ústavních právníků, které ČTK oslovila, by norma při přezkumu ústavnosti ale pravděpodobně obstála.

Sněmovna by měla novelu schvalovat na mimořádné schůzi v úterý 28. února. Vládní koalice má v dolní komoře většinu. Poté by měl dostat normu Senát a k podpisu prezident.