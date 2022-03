Vláda se bude zabývat především uprchlíky z Ukrajiny

Praha - Především situací kolem přílivu uprchlíků z Ukrajiny do Česka se bude na dnešním zasedání zabývat vláda. Ministři by mohli jednat o příspěvcích pro ubytovatele lidí, kteří utekli před ruskou vojenskou invazí, řešit by měli i možnosti ubytování pro další příchozí. Na programu kabinetu je i materiál o poskytnutí další humanitární pomoci Ukrajině.

Ministerstva vnitra a pro místní rozvoj by měla vládě předložit plán humanitárního ubytování pro uprchlíky. Česko minulý týden požádalo o 25 humanitárních základen pro až 50.000 lidí prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Úřady zatím upřednostňují umisťování uprchlíků do nouzových přístřeší v tělocvičnách či halách. Vláda by se mohla zabývat i požadavkem krajů, aby státní úřady pro migranty využívaly všechna svá ubytovací zařízení.

Kabinet podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) počítá s přísnějším přerozdělováním uprchlíků z Ukrajiny. Určité formy pevných umístěnek do krajů budou nutné, když kapacity v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji se dostávají nad limit, řekl. Počítá i se zvýšením příspěvku na ubytování běženců v penzionech či ubytovnách ze 180 asi na 250 korun.

Kabinet se vrátí k dalšímu z předpisů, které nestihla projednat předchozí Sněmovna. V návrhu zákona o prekurzorech výbušnin by měl navrhnout znesnadnit možnost vyrobit si podomácku výbušniny. Ministři by se mohli zabývat i situací kolem epidemie covidu-19, poté co od minulého týdne začaly růst počty odhalených nákaz v mezitýdenním srovnání.