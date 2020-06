Vláda schválila zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard Kč

Praha - Vláda dnes schválila kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 500 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda tak schválila zvýšení schodku již potřetí od propuknutí pandemie. Před šířením koronaviru byl schodek rozpočtu pro letošní rok naplánován na 40 miliard korun. Sněmovna by měla rozpočet projednat ve stavu legislativní nouze 16. června.

"Jsem přesvědčena, že je to poslední novela zákona o státním rozpočtu pro letošní rok," uvedla ministryně Alena Schillerová (za ANO). Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Letos ke konci května rozpočet vykázal schodek 157,4 miliardy korun. Kvůli dopadům šíření koronaviru a přijatým opatřením totiž klesají příjmy státu, zatímco výdaje výrazně rostou.

MF tak v novém návrhu počítá s celkovými příjmy rozpočtu 1,365 bilionu korun a s výdaji 1,865 bilionu korun. Podle Schillerové tak již MF snížilo odhad příjmů proti odhadům z počátku roku o 213,3 miliardy korun a odhady výdajů navýšilo o 246,7 miliardy korun.

Státní dluh by se tak měl ke konci letošního roku podle MF kvůli vyššímu schodku zvýšit o 481,1 miliardy korun, tedy na zhruba 2,1 bilionu korun. Ke konci loňska byl totiž státní dluh 1,64 bilionu korun. Zbylá část 500miliardového deficitu za 18,87 miliardy korun bude podle MF financována ze státních finančních aktiv.

"V rozpočtu si vytváříme prostor 136 miliard korun ve vládní rozpočtové rezervě, ale skutečně nevíme, jak budou vypadat dále jednotlivé programy a také chceme masivně investovat," uvedla dále ministryně. Upozornila, že po poslední novele zákona o státním rozpočtu bylo v rezervě 78,8 miliardy korun a nyní je v ní aktuálně 100 milionů korun. Z rezervy vláda vyplácí podpůrné programy i například nákupy materiálu a ochranných prostředků. Financovat těmito penězi chce také ale dotační tituly pro kraje a obce nebo opravy silnic druhé a třetí třídy nebo zvýšení investic Státního fondu dopravní infrastruktury.

Schillerová zároveň odmítla navýšit příjmy rozpočtu zvyšováním daní nebo provádět úsporná opatření. Daňové příjmy rozpočtu by přitom proti původním plánům měly být letos nižší o 43,8 miliardy korun. Stejně tak podle ní nelze v současné době řešit s jednotlivými ministerstvy úspory nebo nespotřebované výdaje. "V tuto chvíli není prostor a čas hledat s kolegy prostor pro úspory v jejich kapitolách. Kolegové sdělili, že nespotřebované výdaje utratí," uvedla ministryně.

Ministerstvo plánuje většinu schodku uhradit vydáváním státních dluhopisů, o které mají investoři v posledních měsících velký zájem. Úřad si takto už zajistil například pokrytí všech korunových splátek dluhopisů splatných v letošním roce i dříve plánovaný schodek 300 miliard korun.

Ekonomové se přitom neshodnou, zda půlbilionový schodek rozpočtu je nebo není problémem pro ekonomiku. Podle některých by takto vysoký schodek nemusel být problém, pokud půjde o jednorázovou záležitost a peníze budou využity především na pomoc ekonomice. Podle dalších je však takto vysoký schodek selháním Schillerové, protože je jediná, která je schopna neomezené zadlužování země zarazit. Rozpory rovněž panují v tom, zda je takto vysokým deficitem ohroženo vnímání Česka zahraničními investory i ratingové hodnocení.

Vláda zvýšila rozpočet MZe o miliardu, půjde na vodohospodářství

Vláda dnes odsouhlasila navýšení rozpočtu ministerstva zemědělství na letošek o miliardu, peníze půjdou na opatření pro boj se suchem a povodněmi, uvedli dnes zástupci resortu. Ministerstvo bude chtít ještě další navýšení na programy spojené s vodou o 1,6 miliardy korun, ministr Miroslav Toman (za ČSSD) o tom bude jednat ve středu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Výdaje ministerstva včetně peněz z Evropské unie byly 56,5 miliardy korun podle rozpočtu odsouhlaseného Sněmovnou ještě loni. Od té doby však několikrát vláda peníze pro ministerstvo zvyšovala, nyní již přesáhl 60 miliard korun. Ministryně financí chce navíc debatovat o schodku státního rozpočtu až 500 miliard korun.

"Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok," uvedl Toman.

Peníze by tak měly jít na podporu výstavby vodovodů a kanalizací, propojování vodárenských soustav, budování závlah a protipovodňových opatření nebo na podporu nejrůznějších opatření na drobných vodních tocích a rybnících. Podle ministerstva jsou příjemcem peněz většinou města a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské společnosti nebo podniky podřízené ministerstvu.

O navyšování peněz na vodní hospodářství hovořil ministr již dříve. Pokud to jednání se správkyní státní kasy dovolí, 700 milionů korun by mělo jít na propojování vodárenských soustav a 1,2 miliardy korun na asi 300 menších projektů, kam patří vodovody a obecní rybníky, dalších 100 milionů korun pak na urychlení výkupu pozemků pro menší vodní nádrže Senomaty, Šanov a Kryry. Další peníze mají jít na pozemkové úpravy. Do nich stát v posledních letech dával dvě miliardy korun ročně, stejnou částku na ně chce dát i letos.

Ministerstvo zemědělství na boj se suchem loni vydalo 13,7 miliardy korun. Jako sumu sečtenou ze všech dílčích programů to uvedl nedávno právě Toman. Úřad podpořil například obnovu 387 rybníků za 1,25 miliardy korun, vznikl tak zásobní prostor na 2,5 milionu metrů krychlových vody.

Na rozvojovou pomoc dá ČR příští rok stejně jako letos 1,1 mld.

Na dvoustrannou rozvojovou a humanitární pomoc pošle Česko příští rok stejně jako letos 1,1 miliardy korun. Rozhodla o tom dnes vláda. "Přes ekonomický propad podporujeme stabilizaci křehkých zemí a vytváříme příležitosti pro českou ekonomiku na rozvojových trzích," uvedl na twitteru úřad ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Dvoustranná pomoc příští rok zamíří stejně jako letos především do šesti prioritních zemí české rozvojové spolupráce, a to do Bosny, Gruzie, Moldavska, Kambodži, Etiopie a Zambie. Na dvoustrannou pomoc je určeno zhruba 707 milionů korun. Kromě šesti prioritních zemí letošní plán rozvojové spolupráce počítá i s pokračováním specifického programu pro pomoc Ukrajině. Z celkového rozpočtu pomoci by pro tuto zemi mělo být vyčleněno 20 milionů korun.

"Prioritní země pro naši zahraniční rozvojovou spolupráci se nemění. Směřuje do Moldavska, Gruzie, Etiopie, Kambodži, Zambie a Bosny a Hercegoviny. Zároveň ale chceme také být schopni využít naše nástroje v reakci na pandemii kovidu," sdělil Petříček ČTK.