Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie

Řídit podporu strategických technologií a produktů. Hlavní úkol rady pro podporu strategických technologií a produktů, jejíž vznik dnes schválila vláda. Jde o pracovní orgán, který by do budoucna měl řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v ČR chybí. Radu budou tvořit zástupci klíčových odvětví hospodářství, asociací, svazů a komor, ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy a vybraní odborníci.

Úkolem rady bude mimo jiné řešit krizové situace. Kromě včasné podpory výzkumu a vývoje se zaměří mimo jiné na nákup produktů, které si Česká republika není schopna jinak zajistit. Pokud nastane mimořádná situace, měly by být potřebné výrobky již připraveny. Dosud tomu tak nebylo. Orgán má pracovat nepřetržitě, nejen po dobu koronaviru.

„Pandemie koronaviru ukázala, že je třeba efektivněji řídit a zajišťovat podporu technologií a produktů, jejichž produkce je nezbytná pro strategickou bezpečnost státu,“ říká místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Zejména v krizových situacích se musí mobilizovat a centrálně koordinovat vlastní výrobní potenciál a kapacity ČR, a to kvůli zajištění zdraví, bezpečnosti občanů a strategické soběstačnosti.“

Rada by měla fungovat pod MPO, spolupracovat by s ní měly další resorty. „Rada bude mít za cíl efektivně zajistit a udržet klíčové výrobní a vývojové kapacity například při vyhlášení nouzového stavu, nebude ale nijak nahrazovat orgány krizového řízení“ říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko. „Role rady bude zásadní v době přípravy na řešení krizových situací. Už dnes v souladu s Inovační strategií ČR 2019 2030 realizujeme některé kroky, které vedou k posílení soběstačnosti. Jde například o usnadnění certifikací výrobků využitelných během krizové situace, programy pro inovativní české firmy jako je Czech Rise Up 2.0 atd.,“ podotýká náměstek.

Předsedu, který stojí v čele rady, má jmenovat a odvolávat ministr průmyslu a obchodu z řad svých náměstků. Místopředsedu a tajemníka má jmenovat a odvolávat předseda. Rada se bude skládat ze zástupců úřadů, institucí a územních samospráv, vždy po jedné osobě. Klíčové je, aby složení rady šlo napříč tuzemským průmyslovým spektrem a úřady s působností spojenou s mimořádnou situací.

„Nejen během nouzového stavu jsme v duchu Inovační strategie ČR podporovali produkty z oblasti digitalizace, technologického transferu a spolupráci státu, průmyslu, akademického sektoru a komunit,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík a dodává: „Právě výzkum, vývoj a inovace hrají klíčovou roli v řízení, což dokazují projekty vznikající v souvislosti s bojem proti covid-19.“