Vláda schválila růst tarifů učitelů o osm procent, odbory chtěly deset

Praha - Tarify učitelských platů se od ledna 2020 zvýší o osm procent. Vyplývá to z vládního nařízení o platech, které dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Z celkového navýšení 11,1 miliardy korun tak má jít do základů platů osm miliard korun, řekla ČTK mluvčí ministra Aneta Lednová. Zbytek peněz bude na odměny a příplatky. Školské odbory s vládním plánem nesouhlasí a na středu vyhlásily stávku. Odborový předák František Dobšík na dotaz ČTK uvedl, že Plaga podvedl odbory, učitele, vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO). Platy ostatních zaměstnanců ve veřejné správě se mají zvednout plošně o 1500 korun. Někteří si díky zrušení poslední platové tabulky polepší i více.

"Jednoznačně jsme se (ve vládě) shodli, že školství je prioritou," řekl Plaga. Podle něj je důkazem to, že by si učitelé od roku 2015 do konce volebního období do roku 2021 měli polepšit průměrně o 18.000 korun.

Dobšík poznamenal, že odbory vkládaly do nynější vlády velké naděje, protože se poprvé ve svém programovém prohlášení přihlásila k prioritě školství. Výsledek vyjednávání je ale zklamal. "Letošní vyjednávání o platech ale skončilo jako ministrova hra s čísly na schovávanou, to není sociální dialog. Slíbit a pak, když mi to nevychází, říci, že máme špatné údaje. Plaga podvedl nás, učitele, vládu i premiéra," tvrdí odborový předák.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol by si měli polepšit od 2290 do 2986 korun.

Školské odbory vyhlásily v pátek stávku, která má být ve středu. Místo osmi procent chtěly dát do základů platů deset procent. Podle nich by to odpovídalo slibu ministra, že na růst tarifů půjdou tři čtvrtiny celkové sumy 11 miliard korun, se kterou vláda počítá na navýšení učitelských platů.

"Celá debata je pouze o rozdělení jedenáctimiliardového navýšení, kde se nemůžeme shodnout, kolik procent je do tarifního navýšení a kolik do příplatků a odměn, které mohou ředitelé rozdělovat," dodal ministr. Podle jeho úřadu bude k osmiprocentnímu navýšení potřeba osm miliard korun, tedy 72 procent jedenáctimiliardové částky. Podle zástupců školských odborů by 71 procent celkové sumy vystačilo na růst tarifů o devět procent a při využití 78 procent peněz by se základy platů mohly zvednout o deset procent.

Ministr školství řekl, že je pro něj klíčové vládní programové prohlášení, podle něhož by učitelé do voleb měli vydělávat o 50 procent víc než v roce 2017. Plaga zopakoval, že s přidáním se počítá i v roce 2021, kdy by se měla suma na učitelské platy zvednout meziročně o devět procent.

"Pro mě je důležité, aby vláda dodržela celkový závazek z volebního období, jak bylo slíbeno, aby celkový slib vůči učitelům byl dodržen," uvedl za vládní ČSSD její ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Odbory dlouhodobě usilují o navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. V letošním prvním čtvrtletí učitelé brali v průměru 36.224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy, která činila 32.466 korun.

Ve veřejné sféře porostou platy od 1. ledna nejméně o 1500 korun

Zaměstnanci ve veřejné sféře dostanou od 1. ledna příštího roku o 1500 korun měsíčně víc, vláda dnes schválila i zrušení nejnižší tarifní tabulky, jak se na tom dohodli v září lídři vládního hnutí ANO a ČSSD. O schválení nařízení informoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Pracovníkům divadel, muzeí či knihoven i ostatních příspěvkových organizací by se měl od ledna zvednout výdělek nejméně o 1830 až 3180 korun podle jejich odbornosti a praxe.

Odměňování ve veřejném sektoru se řídí nyní pěti tabulkami. Od ledna by měly zůstat tabulky čtyři. První z nich má určovat základ výdělků úředníků, pracovníků kanceláří Parlamentu či prezidenta, pracovníků Akademie věd ČR, grantové či technologické agentury i zaměstnanců vězeňské služby, armády a policie. K nim by se přidali lidé z kultury, nezdravotnické profese ve zdravotnictví a technický personál. Druhá tabulka by připadla zdravotníkům, třetí lékařům a čtvrtá učitelům.

Základ výdělku by se měl podle navrhované první tabulky od ledna pohybovat od 11.030 do 49.920 korun, a to u lidí bez vzdělání a praxe až po ty s nejvyšší kvalifikací a praxí delší než 32 let. Tarif by se tak zvedl o 1500 korun, ale u pracovníků v kultuře a některých dalších profesích by to bylo o 1830 až 3180 korun. Dosud se jejich základ v rušené tabulce pohybuje od 9200 do 46.740 korun.

Odboráři o škrtnutí nejnižší tabulky usilovali dlouho. Poukazovali na to, že základ platů řady zaměstnanců veřejných služeb a správy nedosahuje ani minimální mzdy. Ta letos činí 13.350 korun a od ledna by se měla navýšit.

O 1500 korun by si měli přilepšit i lékaři. Doktor bez praxe s nejnižším lékařským vzděláním by měl mít nově bez příplatků a odměn jistých 33.420 korun. Naopak lékař s praxí nad 32 let a nejvyšší možnou odborností by měl mít základ 65.630 korun. U ostatních zdravotníků by se tarif měl pohybovat po navýšení od 13.420 korun do 53.010 korun.

Ve veřejné správě a službách pracovalo loni 640.700 lidí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se v minulém roce zvedl o 10,8 procenta. Naposledy se platy zvyšovaly letos v lednu. Tarify se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům o deset procent. Velká část peněz pak měla putovat do odměn.