Praha - Vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 11. dubna, jak ji k tomu dnes večer dala souhlas Sněmovna. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK řekl, že současně prodloužila všechna dosavadní opatření, která jsou na nouzový stav navázána. Rozhodla ale, že o Velikonocích, a to 1. až 3. dubna, budou moct lidé na večerní mše i po 21:00 až do půlnoci. Sněmovna chce omezení pohybu mezi okresy nejdéle do 6. dubna.

Ministři se večer ihned po skončení jednání sněmovny videokonferenčně svolali a hlasovali i bez přítomnosti ministrů, kteří záměr kabinetu hájili v dolní komoře.

Menšinová vláda ANO a ČSSD původně chtěla stav nouze prodloužit o dalších 30 dnů do úterý 27. dubna. Nakonec ale Sněmovna umožnila pouze kratší termín. Bez dohody se Sněmovnou by stav nouze končil s nedělí 28. března. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Zcela závislé je na něm omezení volného pohybu lidí. Opozice kritizuje zejména zákaz cestování mezi okresy, a to včetně KSČM, která dnes vládu podpořila.

Pro prodloužení nouzového stavu do 11. dubna hlasovalo 53 poslanců vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která kabinet v dolní komoře toleruje. Komunisté tvrdí, že další dva týdny nouzového stavu jsou minimem, které vláda potřebuje.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Po nynějším prodloužení potrvá nejméně 189 dnů. Loni na jaře trval stav nouze kvůli koronavirové krizi 66 dnů.

Opatření budou prodloužená, výjimka pro mše o Velikonocích

Opatření budou prodloužená v nynější podobě do konce nouzového stavu, který bude podle dnešního rozhodnutí Sněmovny platit do neděle 11. dubna. Se stavem nouze skončí zákaz pohybu mezi okresy a nočního vycházení. Na tiskové konferenci po jednání sněmovny to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Výjimku ze zákazu vycházení budou mít lidé účastnící se velikonočních bohoslužeb ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Vláda to měla schválit také dnes večer.

"Ihned po Velikonocích budou opatření znovu přezkoumána. Ta, která byla dnes největším důvodem diskuse - omezení pohybu mezi okresy a omezení vycházení v noci - budou platit nejdéle do konce nouzového stavu," řekl Blatný. Před Velikonocemi by také měla být představena nová struktura protiepidemického systému PES. Ministr také zopakoval, že nejbližším možným termínem návratu části dětí do škol je pondělí 12. dubna.

Sněmovna chce omezení pohybu mezi okresy nejdéle do 6. dubna

Opatření omezující pohyb obyvatel v rámci okresů i kontroly občanů na hranici okresů by vláda měla podle Sněmovny ukončit nejpozději v úterý 6. dubna, tedy po Velikonocích. Sněmovna k tomu dnes vyzvala kabinet na návrh Pirátů a koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Dolní komora rovněž požádala vládu, aby vláda zrušila povinné nošení roušek či respirátorů v zastavěné části obce, pokud je člověk na ulici sám či se svým blízkým. Sněmovna také chce po ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD, aby umožnil pohyb mezi Prahou a Středočeským krajem, protože jde o provázené území, pokud jde o ekonomiku, služby a zdravotnictví.

Sněmovna vládu vyzvala také k tomu, aby umožnila farmářské trhy při dodržování hygienických opatření nebo individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra. Ministerstvo zdravotnictví dolní komora požádala o povolení poskytování lázeňské rehabilitační péče také samoplátcům. Kabinet vyzvala, aby zpracoval a předložil k připomínkám celkový plán návratu studentů a žáků do škol.

Do 7. dubna by vláda měla na návrh Pirátů objasnit, proč neobjednala všechny dostupné vakcíny ze společného nákupu zprostředkovaného EU. Ve stejném termínu má kabinet vypracovat a zveřejnit přehled kvality doporučovaných antigenních testovacích sad.