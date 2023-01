Vláda schválila prodloužení daňových úlev za dary pro Ukrajinu

Praha - Vláda dnes schválila prodloužení daňových úlev za dary poskytnuté na pomoc Ukrajině i na letošní rok. Původně měly platit pouze loni. Uvolnila také 6,96 miliardy korun z rozpočtové rezervy na proplácení náhrad na ubytování uprchlíků před válkou. Vyplývá to ze závěrů jednání kabinetu zveřejněných na internetových stránkách vlády.

Dary poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací si bude stejně jako loni možné odečíst z daňového základu. Navíc bude možné i v letošním roce odečítat dary na zákonem stanovené účely až do 30 procent základu daně z příjmů.

Ministerstvo financí prodloužení daňových úlev zdůvodnilo pokračováním ruské agrese na Ukrajině a pokračující pomocí českých občanů i firem. "Cílem přijatých změn byla daňová podpora dobročinné aktivity poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům v probíhajícím válečném konfliktu s Ruskou federací," uvedlo ministerstvo.

Kabinet současně schválil i uvolnění peněz z rozpočtové rezervy na náhrady za ubytování ukrajinských uprchlíků. Ministerstvo financí odhaduje, že po zvýšení paušálního příspěvku v letošním roce bude letos na tyto účely potřeba 580 milionů korun měsíčně.

Rusko napadlo Ukrajinu loni v únoru, konflikt stále pokračuje. Podle aktuálních údajů ministerstva vnitra přišlo do Česka od začátku ruské agrese přes 476.000 uprchlíků z Ukrajiny. Podle dřívějších informací tvoří zhruba třetinu uprchlíků děti a mladí do 18 let, z dospělých jsou více než dvě třetiny ženy. Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. Podle dnešního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je jich aktuálně kolem 300.000 a jejich počet se nijak razantně nezvyšuje.