Vláda schválila přesun České exportní banky pod EGAP

Praha - Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) se stane 100procentním akcionářem České exportní banky (ČEB). Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda, informoval tiskový odbor kabinetu. Cílem je zjednodušit a zefektivnit fungování exportního pojišťování a financování podporovaného státem.

"Tato varianta se jeví nejen jako nejvhodnější výchozí varianta pro následné kroky vedoucí ke vzniku nové exportní agentury, ale vyřeší rovněž stávající dvoukolejnost nabídky exportního pojišťování a financování a přinese úspory z hlediska optimalizace provozu," uvádí materiál ministerstva financí. Změna by podle dokumentu mohla být hotová do dvou let.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru uvedla, že dnešní krok povede ke snížení nákladů na provoz, právníky nebo marketing a uvolněné peníze budou zapojeny do státní pokladny. "ČEB už nebude konkurovat komerčním bankám, ale doplňovat jejich úvěrové služby v oblastech, do kterých nemohou či nechtějí jít," uvedla.

ČEB poskytuje českým vývozcům finanční produkty a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové perspektivní trhy. EGAP, který má v současnosti 16procentní podíl v ČEB, zajišťuje podporu exportu pojišťováním vývozních úvěrů především do zemí mimo EU.

Stát vykonává vlastnická práva ve státních EGAP i ČEB od loňského rozhodnutí vlády pouze prostřednictvím ministerstva financí. Předtím měly v obou institucích podíl ještě ministerstvo průmyslu a obchodu, zemědělství a zahraničí.

Jednou z dalších variant, kterou MF v materiálu uvedlo, je vznik nové ECA - exportní agentury. Ta by mohla vzniknout fúzí ČEB a EGAP a následným vznikem nové organizace. Nebo by mohl stát založit novou firmu bez vazby na ČEB a EGAP. Tyto změny by si ovšem vyžádaly od rozhodnutí vlády až pět let.

Česká exportní banka loni zvýšila čistý zisk meziročně o 37 procent na 352 milionů korun. Bilanční suma banky klesla o 8,5 procenta na 57,45 miliardy korun. EGAP) se loni poprvé od roku 2010 dostal do zisku. Po předloňské ztrátě 2,7 miliardy korun činil zisk 210 milionů Kč. Loni společnost podpořila vývoz 61 českých exportérů s vývozem za skoro 36 miliard korun, uzavřela 203 nových pojistných smluv.