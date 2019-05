Vláda schválila pokutu za dvojí kvalitu potravin

Praha - Zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v Česku a v jiných evropských zemích, schválila dnes vláda. Úřad vlády o tom informoval na twitteru. Za porušení novinky v novele zákona o potravinách bude podle návrhu ministerstva zemědělství hrozit pokuta až 50 milionů korun. Novela také zvětšuje pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a rozšiřuje možnost označit potravinu za českou. Návrh nyní zamíří do Sněmovny. Zboží pod stejným obalem bude muset mít v Česku stejné složení jako v jiných evropských státech.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že stát předloží také novelu zákona, kterou zakáže prodej veškerého zboží nabízeného v různých zemích v různé kvalitě a ve stejném obalu.

Až padesátimilionovou pokutu za tzv. dvojí kvalitu potravin budou platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci, uvedl dnes ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet SZPI. Podle toho, v jaké podobě projde předloha Sněmovnou, se určí přechodné období na přeznačení výrobků, řekl Toman. Dodal, že nemá obavy z postihu od Evropské komise za zavedení přísnějších pravidel, než schválil Evropský parlament.

Návrh novely dále zmírňuje přísnost definice české potraviny. Tu do zákona prosadil exministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků," uvádí důvodová zpráva k návrhu. U masa naopak návrh novely zpřísňuje možnost označování za produkt český jen na případy, kdy je poražené zvíře narozené a odchované v ČR.

Zaměstnanci SZPI budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. Podle ministerstva je nezbytné změnu zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny.

"Důkazy získané při kontrole inspektorem jednajícím se zastřenou totožností budou plně využitelné v navazujícím řízení, které vede SZPI jako příslušný orgán pro toto řízení. Skutečnost, že inspektor jednal se zastřenou totožností, bude utajena po nezbytnou dobu, aby došlo k naplnění účelu kontroly - z hlediska kontrolované osoby je tato okolnost naprosto nepodstatná," uvedl úřad.

Novela dává možnost Státní veterinární správě kontrolovat výrobky z hmyzu, který už vládou schválená novela veterinárního zákona zařadila mezi hospodářská zvířata. Řeší také nové značení tabákových výrobků.

Vláda schválila mírnější zákaz dvojí kvality u veškerého zboží

Zboží pod stejným obalem bude muset mít v Česku stejné složení jako v jiných evropských státech. Dnes to schválila v novele zákona o ochraně spotřebitele vláda, nechala však možnost, aby rozdíl v kvalitě mohl u výrobků být, pokud ho obchodník nebo výrobce zdůvodní "oprávněnými a objektivními" skutečnostmi. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově zakázaná praxe bude považována za nekalou obchodní praktiku. Mohla by za ni být pokuta až 50 milionů korun, stejně jako u potravin, jak dnes v novele zákona o potravinách rovněž schválil kabinet.

Zatímco novela zákona o potravinách, kterou předložilo ministerstvo zemědělství, zakazuje jakoukoliv odlišnost, novela ministerstva průmyslu a obchodu zakazuje "podstatnou" odlišnost. Jak se bude toto ustanovení hodnotit, bude záležet na metodice.

Schválený návrh ministerstva obchodu je prakticky stejný jako usnesení, které prošlo Evropským parlamentem. Premiér Andrej Babiš (ANO) jej několikrát jako mírné kritizoval, není podle něj možné, aby byly v Evropě dva druhy členských států a dva druhy občanů. Právě věty o možnosti prokázání objektivních skutečností kritizovali i někteří čeští europoslanci.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že nové povinnosti bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Novela umožní pokutovat hlavně obchodníky, ale podle údajů ministerstva nevylučuje postihy ani vůči výrobcům, distributorům nebo dodavatelům, pokud například reklamou působí na spotřebitele.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy dostali ministři zemědělství a průmyslu také úkol, aby připravili změnu zákona o významné tržní síle. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by pak mohl sankcionovat společnosti, které by nedovolily přivést kvalitnější zahraniční zboží do ČR. "Po dohodě s premiérem Andrejem Babišem jsme naše návrhy předložili, a proto očekáváme, že nejpozději do měsíce vláda úpravu tohoto zákona schválí," sdělil ČTK Prouza.