Praha - Vláda na dnešní schůzi schválila vyšší odškodné pro dobrovolné hasiče, místo čtyřnásobku či šestinásobku průměrné mzdy budou dostávat dvanáctinásobek. Kabinet také podpořil uvolnění finanční pomoci 40 milionů korun pro Afghánistán. Ministři přerušili jednání o možnosti zavést nulové sazby na silnicích první třídy, nedokončili ani jednání o úvěru od Evropské investiční banky na modernizaci železnic.

Dobrovolní hasiči budou mít nárok na vyšší odškodné

Dobrovolní hasiči budou mít nárok na vyšší odškodné. Vyplývá to z nařízení, které schválila vláda. Místo čtyřnásobku či šestinásobku průměrné mzdy budou dostávat dvanáctinásobek. O výsledku jednání informoval tiskový odbor Strakovy akademie. Podle ministerstva vnitra, které návrh předložilo, se změna nařízení snaží zmírnit rozdíl mezi odškodněním pozůstalých po profesionálních požárnících a dobrovolných hasičích.

Úmrtné a jednorázové odškodnění pozůstalým příslušníkům bezpečnostních sborů se zvýšilo letos v lednu. Nyní činí dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu. "Podle předkladatele není žádoucí, aby, dojde-li při zásahu k úmrtí profesionálního hasiče a současně dobrovolného hasiče nebo osoby, která se zásahem pomáhá, bylo odškodnění pozůstalých diametrálně odlišné," uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Jednorázové mimořádné odškodnění se vyplácí v případě, že dobrovolný hasič zemřel kvůli následkům zranění při zdolávání požáru, při cvičení v jednotce požární ochrany nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo jiné mimořádné události. Dostat ho může manžel či dítě, ve výjimečných situacích i rodiče nebo lidé, kteří byli na zemřelém finančně závislí. V současné době dostává dítě šestinásobek průměrného platu, ostatní čtyřnásobek.

Dobrovolné hasiče v Česku zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Má přes 358.000 členů organizovaných v 7677 sborech. Podle výroční zprávy sdružení loni při zásazích zemřel jeden dobrovolný hasič, 209 jich bylo zraněno.

Vláda podpořila uvolnění 40milionové pomoci pro Afghánistán

Česko poskytne Afghánistánu 40 milionů korun na podporu tamních obranných a bezpečnostních sil. Uvolnění peněz z rozpočtu ministerstva zahraničí na zasedání schválila vláda, informoval ČTK tiskový odbor úřadu vlády. O samotném poskytnutí pomoci v letošním roce a dvou následujících kabinet rozhodl už v roce 2016.

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) v červnu 2016 rozhodla, že Česko poskytne v letech 2018 až 2020 Afghánistánu 40 milionů korun ročně na podporu bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po rozhodnutí kabinetu uvedl, že Česko chce tímto opatřením přispět ke zlepšení bezpečnosti i hospodářské situace v Afghánistánu, a tím vytvořit podmínky proto, aby lidé z Afghánistánu neodcházeli do jiných zemí, případně až do Evropy.

Sobotkova vláda před dvěma lety také rozhodla, že o realizaci pomoci budou rozhodovat kabinety, které přijdou po ní. Nynější návrh na uvolnění peněz proto ve vládě Andreje Babiše (ANO) předložil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Vláda přerušila jednání o nulové sazbě mýtného

Vláda přerušila jednání o možnosti zavést nulové sazby na silnicích první třídy, o které se po roce 2019 rozšíří mýtný systém. Vláda chce o materiálu ještě diskutovat s hejtmany, informoval na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). O tom, na kterých úsecích budou moci kamiony jezdit zadarmo, by měly rozhodnout podle materiálu kraje a obce. Mýtný systém se po roce 2019 rozšíří o 900 kilometrů silnic první třídy. V tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll.

"Odložili jsme to na jednání s hejtmany, které bude 9. listopadu. Potřebujeme si to s nimi ještě vydiskutovat," uvedl premiér.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na začátku října ustoupil samosprávám, které od začátku proti záměru rozšířit mýto na silnice první třídy protestovaly. Podle nich by zpoplatnění úseků přesunulo tranzitní kamionovou dopravu na menší krajské silnice a do obcí.

Samosprávy by tak měly pode materiálu dostat možnost vybrat úseky, na kterých bude nulová sazba uplatněna, týká se to však jen nově rozšířených úseků. Na úseky, které jsou zpoplatněny již nyní, se dohoda nevztahuje. Rozhodnutí samospráv bude podle Ťoka stát respektovat.

V tendru na nového provozovatele mýtného systému zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Současná mikrovlnná technologie, kterou provozuje dosavadní správce systému Kapsch, bude nahrazena satelitním systémem.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Stát na mýtném od roku 2007 vybral celkem 93,4 miliardy korun. Za prvních šest měsíců letošního roku z něj získal 5,4 miliardy korun, což je o 4,85 procenta meziročně více.

Vláda přerušila jednání o úvěru od EIB na železnici

Vláda přerušila jednání o úvěru od Evropské investiční banky (EIB) za 11,5 miliardy Kč, na základě kterého by mohlo Česko v letech 2019 až 2025 čerpat finanční prostředky na modernizaci železnic. Informoval o tom tiskový odbor vlády.

Peníze plánuje stát investovat do rozšíření osmi úseků železničních koridorů. Skutečná výše vyčerpaných peněz se budou odvíjet od reálných nákladů na stavby. Dalších 11,5 miliardy korun by měl poskytnout na projekt stát a necelou miliardu by měly tvořit peníze z evropských fondů.

Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že požádal ministra dopravy Dana Ťoka, aby ještě úvěr projednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Není totiž jasné, za jakých úvěrových podmínek máme tu půjčku dostat. Je to ještě potřeba dovysvětlit," uvedl Babiš.

Modernizace by se měla zaměřit na rozšíření některých úseků. Konkrétně jde o úseky Velim - Poříčany, Choceň - Uhersko, Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, Adamov - Blansko, Brno-Maloměřice - Adamov, Lipník nad Bečvou - Drahotuše, Polom - Suchdol nad Odrou a Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice s Polskem.

Podpora byla schválena zatím jen pro úseky Velim - Poříčany a Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice s Polskem, jejichž příprava je podle ministerstva nejdále. Podpora dalších úseků bude podle úřadu záležet na podmínkách grantu.

Ministerstvo dopravy chce pomocí úvěrů z EIB nahradit ubývající zdroje peněz na investice do dopravní infrastruktury. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v dubnu uzavřel se zástupci EIB memorandum o spolupráci, díky kterému by mělo Česko na dopravní projekty získat celkem až 100 miliard korun. Výstavba dopravní infrastruktury je v současnosti vedle národních zdrojů částečně financována také z Operačního programu doprava (OPD) a Connecting Europe Facility (CEF).