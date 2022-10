Vláda schválila navýšení příspěvku na ubytování uprchlíků v zařízeních o 100 Kč

Praha - Příspěvek na ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích se od listopadu zvýší o 100 korun. Nařízení dnes schválila vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. Krajským či obecním zařízením tak stát bude na osobu na den posílat 300 Kč místo nynějších 200 korun. Ostatním provozovatelům bude vyplácet 350 Kč místo dosavadních 250 korun. Důvodem je zdražování energií a začátek topné sezony.

Ministerstvo vnitra v podkladech k nařízení uvedlo, že současná výše paušální náhrady ubytování je pro většinu provozovatelů ubytovacích zařízení již neakceptovatelná, a to právě z důvodu nárůstu cen energií a již běžící topné sezóny. Zákon podle předkladatelů neumožňuje, aby ubytovatel vybíral peníze na energie od uprchlíků. Pokud by vláda příspěvek nezvedla, provozovatelé by mohli podle autorů s ubytováním skončit. Musela by se hledat nová ubytovací místa, kterých je ale už teď málo.

Kraje podle podkladů k nařízení požadovaly za červenec 411,46 milionu korun. Příspěvek v průměru činil na osobu a den 238 korun. Po přepočítání to odpovídá zhruba 55.770 ubytovaných uprchlíků. Jaké budou výdaje po zvýšení paušálu, ministerstvo vnitra neuvedlo, částka bude záviset na počtu ubytovaných. Náklady se budou hradit z rezervy státního rozpočtu na krizové situace.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra od té doby vydalo uprchlíkům přes 450.000 víz dočasné ochrany. Podle dřívějších informací zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je pak přes 65 let. Cizinecké policii svůj pobyt v ČR dosud nahlásilo více než 550.000 lidí.

Stát poskytuje podporu i lidem, kteří běžence ubytovali u sebe doma či ve svém volném bytě. Vyplácí jim solidární příspěvek. Od dubna do 25. září jim úřad práce poslal celkem 122.900 těchto dávek za víc než miliardu korun.

Podle zákona by v nouzovém ubytování neměli uprchlíci setrvávat dlouho. V ubytovacích zařízeních by neměli pobývat zpravidla déle než tři měsíce a v tělocvičnách, halách či podobných místech ne déle než měsíc, předpokládá norma. Podle expertů na migraci je bydlení v bytech vhodnější pro začleňování, navíc je i levnější.