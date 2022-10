Vláda schválila navýšení financí na filmové pobídky na 1,4 miliardy korun

Praha - Vláda dnes schválila návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2023, jehož součástí je částka 1,4 miliardy korun na filmové pobídky. Proti letošnímu roku jde o navýšení o 600 milionů korun. Vyplývá to z výsledků jednání vlády.

Podle dřívější informace ministra kultury Martina Baxy (ODS) strop na jeden projekt bude činit 150 milionů korun, což podle něho vytvoří větší prostor pro více projektů a dává šanci i českým producentům. "Na ministerstvu kultury začne působit pracovní skupina se zástupci filmařů. Jejím dlouhodobým cílem je vytvořit funkční systém filmových pobídek," uvedl před časem ministr kultury.

Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. Jde o projekty různého druhu, od několikadenního natáčení až po realizaci desetidílného seriálu, který zabere 100 natáčecích dní. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů.

Návrh novely státního rozpočtu na letošní rok navyšuje rozpočet ministerstva kultury (MK) o přibližně 1,2 miliardy korun na 16,42 miliardy Kč. Státnímu fondu kinematografie (SFK) měl návrh zajistit právě dalších téměř 600 milionů korun na filmové pobídky. Doposud měl SFK na filmové pobídky 800 milionů korun ročně. Zájem filmařů je ale tak velký, že letos byl systém pobídek pro velký zájem žadatelů zastaven už v lednu.

Přestože rok 2021 byl podle obratů českých producentů sdružených v Asociaci producentů v audiovizi (APA) rekordní, téměř 12 miliard korun, zahraniční produkce začaly kvůli pozastaveným pobídkám opouštět Českou republiku. Dosavadní systém pobídek podle APA došel do krize a je nutné ho reformovat, než dojde k transformaci Státního fondu kinematografie v Audiovizuální fond a novelizaci zákona o audiovizi. Díky kvalitě služeb a pobídkám patří ČR k nejžádanějším destinacím pro natáčení projektů velkých zahraničních platforem typu Netlfix, Amazon či Apple.

Pro udržení systému v dalších letech a do přijetí nového zákona o audiovizi je však podle dřívějšího vyjádření APA potřeba navýšit v roce 2023 investici do pobídek o dalších 800 milionů a v roce 2024 o 600 milionů korun. Pozastavené pobídky by mohly způsobit odliv zahraničních projektů v druhé polovině roku 2022 a zejména pak v letech 2023 až 2024. Filmoví giganti mají možnost natáčet v okolních státech, jako jsou Polsko, Maďarsko či pobaltské republiky, České republice začíná konkurovat i Slovensko, dodala APA.