Vláda schválila návrh Zemanovi jmenovat sedm nových soudců

Ilustrační foto - Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který úřad převzal po Marii Benešové, 17. prosince 2021 v Praze. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi ke jmenování sedm nových soudců. Na dnešním zasedání to schválila vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN), vyplývá z výsledků na jejím webu. Návrh předložila bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), Blažek se s ním ztotožnil.

Mezi kandidáty je pět žen a dva muži. Pětice kandidátek, které dosud působily jako asistentky soudců, má zamířit k soudům spadajícím pod Městský soud v Praze. Jedna přímo na tento soud, další na obvodní soudy pro Prahu 1, Prahu 5 a Prahu 10. Dvojice kandidátů, kteří byli justičními čekateli, zamíří na okresní soudy v Kladně a v Přerově.

Soudcem se může stát český občan, který je bezúhonný a dosáhl věku nejméně 30 let. Většině kandidátů je 30 až 32 let, nejstarší z kandidátek je 36. Podle návrhu nahradí soudce, kteří z funkcí v rámci přirozené obměny odejdou do konce roku.

Soudce jmenuje Zeman, při posledním ceremoniálu jich na zámku v Lánech minulý týden jmenoval pět desítek. Jmenovací dekrety prezident podepsal při svém předchozím pobytu v Ústřední vojenské nemocnici. Soudcovská unie kvůli hospitalizaci hlavy státu předtím vyslovila obavu, že pokud by se jmenování soudců nestihlo do konce roku, museli by pravděpodobně projít opětovným výběrem.