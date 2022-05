Vláda schválila návrh na zopakování tzv. milostivého léta

Praha - Vláda na dnešním zasedání schválila návrh zákona, který umožní části dlužníků splatit exekuce bez úroků. Opakování tzv. milostivého léta bude trvat tři měsíce od 1. září. O schválení návrhu, který bude nyní posuzovat Sněmovna, informovalo na twitteru ministerstvo spravedlnosti. Zákon se týká závazků u veřejných institucí a státních či polostátních firem.

Ve druhém kole by se podle návrhu mohly ukončit exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Týkat by se mělo exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude moci požádat o sdělení výše původní dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce má činit 1500 korun bez DPH.

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Penále, úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle podkladů k novele zastavili zatím 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí. Někteří dlužníci možnosti nevyužili zřejmě kvůli tomu, že volné prostředky použili na úhradu zvýšených cen za energie a další položky, u nichž se zvyšovaly ceny.

Ministerstvo spravedlnosti chce, aby Sněmovna návrh odsouhlasila už v prvním čtení. Podle vyjádření předsedy lidoveckého klubu dolní komory Marka Výborného, který se problémem exekucí dlouhodobě zabývá, by se měli poslanci návrhem zabývat na schůzi začínající 30. května.

Na rok 2023 je podle Výborného v plánu novela, která pomůže lidem ve správních exekucích. Dluhů se tak budou moct zbavit například ti, kteří dluží na pojistném. "Jsme si vědomi toho, že zde zanecháváme určitý dluh vůči těm dlužníkům, jejichž dluhy jsou vymáhány v takzvané daňové exekuci. V souladu se stanoviskem vlády proto v příštím roce připravíme novelu daňového řádu," uvedl Výborný. Dodal, že oddlužení by se mohly dočkat i statisíce lidí. Dohoda podle něj panuje na úrovni celé vládní koalice.