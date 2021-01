Vláda schválila návrh na příspěvek pro podnikatele v úpadku

Praha - Podnikatelé v úpadku budou moci čerpat příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně, a to i zpětně. Umožnit by to měla novela zákona o kompenzačním bonusu, kterou dnes schválila vláda. Informovala o tom na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Novelu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident. Vláda schválila pokračování programu COVID ubytování i kompenzace taxikářům, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o. Program COVID lázně bude pokračovat do 30. června.

Vyplácení podpory podnikatelům v úpadku by podle MF měla umožnit vyjednávaná dohoda s Evropskou komisí. MF dříve uvedlo, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy v pomoci proti dopadům pandemie.

Aktuálně je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly v rámci EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie a jednou z těchto podmínek je právě to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku.

"Aktuálně máme s komisí neformálně vyjednáno, že lidem, kteří jsou již ve fázi oddlužení, čerpání bonusu umožníme, a to zpětně za všech pět bonusových období," uvedla minulý týden ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Potvrzení výjimky s Evropskou komisí by podle ní umožnilo, aby i další resorty mohly popřípadě vyjednat výjimky i na další programy pomoci zaměřené na drobné podnikatele.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun aktuálně denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

První období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince a páté od 25. prosince do 23. ledna. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Do dneška finanční správa eviduje 407.235 žádostí a vyplatila 3,2 miliardy korun.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Taxikáři budu moci žádat o příspěvek 500 Kč denně, a to i zpětně

Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou moci čerpat příspěvek, tzv kompenzační bonus 500 Kč za den kvůli dopadům pandemie. O příspěvek budu moci žádat i zpětně od 22. října. Dnes to schválila vláda, informovala na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Definici vozu taxislužby jako mobilní provozovny mělo na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v této souvislosti již dříve vysvětlil, že při výkladu mobilní provozovny podle živnostenského rejstříku je možné auta taxi za tyto provozovny považovat. Podle Havlíčka je tak spravedlivé uznat nárok postižených taxikářů, pokud to zákon alespoň trochu umožňuje.

"Dohodli jsme se zástupci taxikářů na řešení problematiky kompenzačního bonusu. Podle MPO je možné automobil taxi služby, ve kterém poskytují přepravu, posuzovat jako mobilní provozovnu. Upřesněním výkladu se tak taxikářům umožní čerpat kompenzační bonus," uvedla Schillerová na twitteru.

MMR: Program COVID bude i pro malé ubytovatele

Vláda schválila pokračování programu COVID ubytování s alokací zhruba čtyři miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Oprávněným žadatelem však nebude ten podnikatel, který k provozování ubytovací služby využívá byt v bytovém domě. Dotace budou přidělovány za 78 dní, kdy byl provoz ubytovacích zařízení kvůli vládním protiepidemickým opatřením omezen. ČTK to dnes sdělili zástupci odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které program připravilo.

Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna 25. ledna, pro individuální ubytovací zařízení 1. února.

Provozovatelé individuálních ubytovacích zařízení budou mít nárok na dotaci 200 korun na den. V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím období 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. prosinci 2019, bude podpora činit 100 korun na pokoj a den. Podmínkou je, že provoz daný žadatel zahájil nejpozději k 1. říjnu loňského roku. Žadatel nesmí ukončit činnost po tři měsíce od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V případě hromadných ubytovacích zařízení by měla být podpora stejná jako v první výzvě, tedy na základě kategorie a třídy ubytování od 100 do 330 korun za pokoj a noc.

Význam malých ubytovacích zařízení pro trh služeb cestovního ruchu není podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) vůbec zanedbatelný. "Naopak představují významnou součást cestovního ruchu jak v regionech, tak ve velkých městech," řekla.

V České republice je asi 30.000 pokojů, která spadají pod individuální ubytovací zařízení a asi 210.000, které patří pod hromadná ubytovací zařízení, uvedla po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Program COVID lázně bude pokračovat do 30. června

Vláda schválila pokračování programu COVID lázně. Slevové poukazy na pobyt bude možné použít do 30. června, původně se počítalo s jejich platností do konce prosince loňského roku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v zastoupení ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který program připravilo.

Prodloužení programu umožnilo rozhodnutí Evropské komise o pokračování tzv. dočasného rámce do minimálně poloviny letošního roku. Jedná se o uvolnění pravidel státní pomoci. Členským státům umožnil v souvislosti s pandemií koronaviru okamžitě podpořit ekonomiku. I ten měl původně platit jen do konce loňského roku.

"Nás dotační titul hodnotím velmi pozitivně, zájem o pobyty ze strany veřejnosti byl enormní a přesáhl často časové a kapacitní možnosti jednotlivých lázeňských zařízení. Bohužel zejména vlivem druhé vlny šíření nemoci covid-19 značná část již rezervovaných a v některých případech i zaplacených pobytů musela být zrušena. Prodloužení tohoto opatření proto považuji za velmi žádoucí jak ze strany veřejnosti, tak ze strany lázeňských zařízení," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Státem dotované poukazy jsou v programu COVID lázně dostupné od 1. července. Podle informací na webu Kudyznudy.cz bylo k dnešku využito 50.731 poukazů na slevu 4000 korun na pobyt alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur.

Vláda na program COVID lázně vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250.000 poukazů.

Lázně jsou jedním z nejvíce zasažených sektorů koronavirovou krizí. Hosté z ciziny v nich podle MMR tvořili až 44 procent klientů. Záměrem programu proto mimo jiné je, naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb. Poskytnutá podpora má navíc přispět k obnově celých regionů.