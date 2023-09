Vláda schválila nákup 24 letounů F-35, celkem vynaloží 150 miliard korun

Praha - Vláda dnes schválila nákup 24 amerických letounů F-35, celkem vynaloží 150 miliard korun. Částka podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku, řekla dnes na tiskové konferenci. První budou hotovy v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Americké bojové letouny nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. Půjde nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie, dosud jím byl nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za zhruba 60 miliard korun.

Za letouny, související vybavení, výcvik, munici či simulátory Česko zaplatí 106 miliard korun, částka bude postupně hrazena do roku 2034. Dalších 44 miliard korun půjde podle Černochové zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH.

Částka 150 miliard korun pak podle ní zahrnuje veškeré náklady a ačkoli jde v součtu o vysokou částku, v průměru bude podle ní činit necelých 7,3 procenta plánovaných ročních výdajů na obranu.

Součástí nákupu má být podle ministryně také podíl českého průmyslu, podle ní je připravených 14 projektů průmyslové spolupráce pro české firmy včetně možnosti zapojení přímo do globálního dodavatelského řetězce. Česko je podle ní jednou z mála zemí, které si už při jednání o nákupu letounů takovou spolupráci vyjednaly.

Po roce 2034 budou podle Černochové náklady na provoz zhruba tři procenta z obranných výdajů, tedy zhruba 4,9 miliardy korun ročně včetně výdajů na palivo a munici. Z hlediska celkového životního cyklu, tedy až do roku 2069, tak podle ní vyjde pořízení a následný provoz letounů F-35 na 700 korun ročně na jednoho obyvatele ČR.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je nákup efektivním řešením, protože přínos schopností tohoto systému za dobu jeho životnosti je v porovnání s penězi, které Česko zaplatí, výrazně vyšší než při pořízení jiného typu letounu.

Výrobce podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky deklaruje podporu letounů v životním cyklu až do roku 2082. "Letoun dokáže plnit širší spektrum úkolů, než jsme toho byli schopni doteď. Každý jeden letoun nabízí větší variabilitu, tím pádem dochází k úspoře toho, že na stejný typ úkolů můžeme využít méně letadel a provozu, "uvedl Řehka. Letouny F-35 podle něj nenahrazují jen 14 gripenů, ale do budoucna i 24 letounů L-159. "Snižujeme počet typů letecké techniky, čímž dochází k efektivitě a úspoře," doplnil Řehka.

Vyjednáváním nákupu 24 amerických letounů pověřila česká vláda Černochovou loni v červenci na základě vojenského doporučení. Podle toho mohou požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 splnit pouze stroje páté generace, které vystřídají nyní používané švédské gripeny. Jediným zástupcem letounů páté generace je v současné době právě F-35.

Velitel vzdušných sil Petr Čepelka je spokojený, že vláda o nákupu stíhaček rozhodla v souladu s vojenským doporučením. "Jako velitel vzdušných sil mám velikou radost z toho, že tím výrazným způsobem navýšíme naši bojeschopnost a obranyschopnost České republiky," řekl ČTK Čepelka. Stíhačky JAS-39 Gripen, které má nyní armáda k dispozici, se podle něho budou plně využívat až do roku 2035. Od roku 2031 budou využívané společně s F-35, budou umístěné na letišti v Čáslavi.

Metnar: Vláda měla letouny vybírat z více nabídek, aby nevznikaly pochybnosti

Vláda měla podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) o letounech jednat minimálně se dvěma možnými dodavateli. Například Švédsko podle něj mělo dostat možnost podat závaznou nabídku na dodání strojů, aby byly porovnatelné a nevznikaly pochybnosti. Metnar to dnes sdělil ČTK poté, co vláda schválila nákup 24 amerických letounů F-35, za což celkem vynaloží 150 miliard korun. Člen předsednictva opozičního SPD Radovan Vích ČTK napsal, že hnutí od počátku nákup odmítá. V případě vstupu do vlády by navrhovalo od smlouvy odstoupit.

Metnar považuje za nešťastné, že se vláda rozhodla představit nejdražší armádní projekt v den, kdy schvaluje státní rozpočet a hovoří o škrtech. "Na jednu stranu to spojuji s arogancí moci, kterou nám tímto prezentují," řekl.

Od počátku podle něj kabinet měl jednat minimálně se dvěma potenciálními dodavateli podobných strojů, aby ve veřejném prostoru nevyvstala řada otázek a spekulací. "Mohlo to být jasně porovnané na základě jasných, srovnatelných dat a mohli jsme jen slyšet, proč se rozhodli pro ten, nebo onen přístup," poznamenal. Letouny F-35 nekritizuje, jde podle něj o skvělé stroje, nicméně se mu nelíbí přístup vlády. "Nedali šanci třeba švédské straně, aby podala závaznou nabídku," uvedl.

Člen výboru pro obranu Vích ČTK napsal, že SPD nákup F-35 odmítá od samého počátku. "Americká stíhačka je minimálně třikrát dražší než gripen, je také velmi poruchová, ale zejména náklady na její provoz jsou astronomické, v porovnání s gripenem až sedminásobné," uvedl. Česko podle něj plný potenciál strojů stejně nikdy nevyužije. "I my chceme moderní armádu, ale díky politice současné vlády a stavu ekonomiky nás bez pochyby čekají těžké roky," doplnil Vích.

Výrobce švédských gripenů dříve kritizoval postup ministerstva obrany při výběru letounů F-35. Marketingový ředitel firmy Saab Mikael Franzén ČTK řekl, že Švédové neměli příležitost prezentovat benefity svých letadel a nabízejí 24 gripenů E za 2,5 až tři miliardy dolarů (asi 56 až 67 miliardy korun). Součástí balíčku by podle něj bylo zdarma 14 gripenů C/D, které si Česko v současnosti pronajímá za 1,7 miliardy korun ročně, a také zapojení českého průmyslu do výroby a vývoje. Ministerstvo v reakci uvedlo, že pro armádu je nejvhodnější nákup letounů F-35 a se společností Saab nemá mandát jednat.

Hnutí ANO nedávno navrhlo posunout nákup o dva roky, kdy by se mělo diskutovat o tom, jaká je nejvhodnější i ekonomicky nejpřijatelnější varianta pro zabezpečení vzdušného prostoru a plnění úkolů NATO. Vích dnes uvedl, že SPD by v případě vstupu do vlády chtěla od kontraktu odstoupit. "Pokud bude hnutí SPD v příští vládě a smlouva to bude umožňovat, tak budeme navrhovat od ní odstoupit a navrhneme levnější řešení zajištění ochrany našeho vzdušného prostoru," dodal.

Metnar připomněl, že v roce 2020 zadal žádost o vojenské doporučení, jakou cestou by se armáda měla vydat. Toto stanovisko však podle něj mělo mít informační podobu a nemělo být podkladem například pro vyřazení některého uchazeče.

Předseda nesněmovní SOCDEM Michal Šmarda na síti X uvedl, že vláda nevyužila příležitosti vést debatu o strategii bezpečnosti ČR po roce 2035. "Země čelí novým typům hrozeb a potřebuje mnohem komplexnější ochranu, včetně posílení evropského pilíře. O tom bychom se měli bavit dříve, než se zavážeme k nákupu čehokoliv za spousty miliard," poznamenal.