Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték

Praha - Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Návrh zákona ministerstva financí dnes schválila vláda, informovalo ministerstvo. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

"Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji. Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Pokud klient odložení splátky využije, délka splácení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno. Přerušení splácení úvěru přitom podle Schillerové nebude znamenat pro klienta negativní zápis v bankovním registru. "Lidé se tedy nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry," uvedla ministryně.

Při přerušení přestane klient splácet jistinu a úrok. Úroky přitom zůstanou zachovány podle smlouvy o úvěru. V případě úvěrů právnických osob, tedy firem, ovšem bude přerušeno jen splácení jistiny. Úroky budou muset firmy platit.

V případě spotřebitelských úvěrů, které poskytují banky i nebankovní instituce, MF navrhlo zastropovat výši úroků. Ten by měl být maximálně v zákonné výši úroku z prodlení na úrovni základní úrokové sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů. V současnosti by tak měla být maximální výše úroku devět procent. "Díky tomuto stropu na úroky se zabrání situaci, že by po skončení odkladu musel spotřebitel zaplatit úroky v takové výši, která by pro něj byla likvidační," uvedla Schillerová.

Zároveň vláda schválila návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Rozšiřuje okruh úvěrů, u kterých jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se tato ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Při prodlení se splácením, které přesáhne 90 dnů, nebude podle návrhu výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení pak po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

Návrhy projedná Sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Prodloužení nouzového stavu poslanci projednají v úterý od 10:00

Další zvláštní schůze Sněmovny je svolána na úterý 7. dubna od 10:00. Na plánovaném programu je zatím návrh na prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru, jenž by jinak končil o Velikonocích. Poslanci ale budou s největší pravděpodobností projednávat další vládní protikrizové zákony.

Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů, k prodloužení potřebuje souhlas poslanců. Vládní činitelé mluví o dalších 30 dnech. Opozice však žádá vysvětlení, k čemu chce vláda nouzový stav využít. Její část je ochotná debatovat o prodloužení nouzového stavu na kratší dobu dvou týdnů.

Na základě nouzového stavu vláda zprvu vydávala většinu opatření k omezení svobody pohybu nebo k uzavření velké části obchodů a zákazu nabízení řady služeb. Následně je ale přeměnila rozhodnutí ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na nouzovém stavu zůstává založen zákaz vycestování obyvatel ČR do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka.

Stav nouze také umožňuje rychle nakupovat například zdravotnické ochranné prostředky. Nemusí se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.

ČBA:Vládní opatření odkladu splátek úvěrů navazuje na postoj bank

Návrh vládních opatření při splácení úvěrů v souvislosti s pandemií navazuje na postoj bank vůči klientům, v rámci kterého nyní se svými klienty řeší již přes 100.000 případů žádostí o odklad splátek. ČTK to řekl výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

"Výsledné znění návrhu zákona tak v řadě ohledů reflektuje návrhy a podněty, které banky přinášely. Důležité je zdůraznit, že možnost odkladu splátek až o šest měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie, a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu. V tomto smyslu návrh zákona odpovídá představě, se kterou banky do expertních jednání s MF vstupovaly," uvedl Štěpánek.

Raiffeisenbank bude i nadále respektovat vládní opatření a dodržovat podmínky odkladu splátek úvěrů v souladu s platnou legislativou. "Od počátku vyhodnocujeme všechny žádosti o odklad splátek úvěrů individuálně a místo plošného řešení vždy hledáme nejvhodnější variantu pro konkrétního klienta. To v praxi znamená, že pokud se během jednání ukáže, že je potřeba delší doba odkladu, i tuto variantu diskutujeme přímo s klientem, s přihlédnutím k jeho aktuální situaci. Taktéž neuplatňujeme žádný poplatek ani nezanášíme údaje do registrů," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Rozhodnutí vlády o odkladu splátek hypoték, firemních nebo spotřebitelských úvěrů je dalším z pozitivních kroků státu, jak občanům i podnikatelům ulevit v současné koronavirové krizi, upozornil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Je to podle něj další opatření, které mnoha firmám vylepší jejich těžce zkoušené cash flow. Nepochybně dobrou zprávou je i fakt, že MF opatření nezavádí plošně, ale pouze pro ty, kteří o odložení splátek sami požádají, poznamenal.

Jde o rozumný kompromis, který může být řešením pro zodpovědné klienty, kteří historicky neměli problém se splácením svých závazků, doplnil ředitel úvěrové firmy Fair Credit Miloň Miller. Na druhé straně je podle něj i akceptovatelným návrhem pro poskytovatele, které toto opatření nepřivede do problému s likviditou.

"Zastropování úroků za dobu odkladu splácení považujeme za nepřiměřené. Bude to mít zásadní dopad na hospodaření našich členských společností. Plošný návrh se zastropováním úroků nejenže nemá oporu v žádném doporučení EU, ale evropský bankovní regulátor ani nic takového nenavrhuje a nepodporuje," uvedla místopředsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace Jana Hanušová.