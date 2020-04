Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték - ŽIVĚ

Praha - Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Návrh zákona ministerstva financí dnes schválila vláda, informovalo ministerstvo. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k 26. březnu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

Zároveň vláda schválila návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Rozšiřuje okruh úvěrů, u kterých jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se tato ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Návrhy projedná Sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Kabinet také projedná návrh na prodloužení nouzového stavu. Takové opatření by následně musela schválit Sněmovna, zabývat by se tím měla v příštím týdnu.