Vláda schválila další podpory podnikatelům, chce uvolnit hranice

Praha - Vláda pokračuje v rozvolňování opatření, která zavedla kvůli šíření nemoci covid-19. Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové, česká diplomacie bude tento týden jednat o otevření hranic se Slovenskem, s Rakouskem a s Německem. Dále chce stát od 8. června zrušit testy při cestě z nerizikových zemí. Kabinet dnes také schválil úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III a program COVID nájemné, v jehož rámci stát přispěje 50 procent na komerční nájmy.

Ministerstvo zahraničí usiluje o to, aby bylo možné do poloviny června otevřít hranice se všemi sousedními státy. Vede s nimi jednání o podmínkách pro tyto kroky, největší pokrok je při rozhovorech s Rakouskem, které ke zrušení hraničních kontrol už otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Česko vede debaty také s Řeckem, které má podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) zájem na tom, aby v létě na jeho ostrovy přijeli čeští turisté.

K rozvolnění opatření přistoupila vláda i v nošení roušek, od úterý nebude povinné při rizikové práci v horku dané zákonem nebo v kanceláři dva metry od dalších lidí. Pro další možnou krizi koupí vláda prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv do strategických zásob státu miliony ochranných a zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Nákupy zdravotních prostředků, ochranných pomůcek a souvisejících služeb v rámci nouzového stavu prověří Nejvyšší kontrolní úřad. Kontrola má začít tento týden, skončit by měla v listopadu.

Česko chce od 8. června upustit od povinných testů na covid-19 u lidí vstupujících do země, pokud budou přicházet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové. V současnosti by mezi nimi byly podle ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) například Rakousko, Slovensko nebo Chorvatsko. Seznam rizikových a nerizikových zemí se podle něj bude pravidelně aktualizovat. Příští týden by se měl zmírnit hraniční režim, když plošné kontroly na hraničních přechodech budou nahrazeny namátkovými. Nadále ale bude nutné vykazovat, že přijíždějící má negativní test na koronavirus. V opačném případě bude povinná 14denní karanténa.

Pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem dnes kabinet schválil úvěrový program COVID III. Stát na záruky vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 podnikatelů. Stát také přispěje na nájem podnikatelům zasaženým koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen.

Na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné dnes vláda z rozpočtu schválila vyčlenit 2,5 miliardy korun. O program je větší zájem, než kabinet původně očekával. Každý měsíc má zájem o ošetřovné až 70.000 podnikatelů. Zákon, který má poskytovatelům zdravotní péče kompenzovat koronavirový výpadek 30,5 miliardy korun, projedná Sněmovna příští týden ve stavu legislativní nouze. V návaznosti na zákon ministerstvo připraví takzvanou kompenzační vyhlášku, na jejímž základě se budou peníze proplácet. Bude se jednat o obdobu každoroční úhradové vyhlášky.

Vláda dnes vzala také na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, která od příštího pondělí 25. května upraví regulace proti koronaviru. Kabinet od pondělí počítá například s otevřením vnitřních prostor v restauracích, hradech, zámcích a zoologických zahradách, plánuje i zprovoznění hotelů, dosud nepovolených taxislužeb i koupališť.

O majetkový vstup státu nemá zájem letecká skupina Smartwings, ale žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky. Podle firmy je v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Provoz na pražském letišti se během dubna propadl na minimum. Letiště během měsíce odbavilo 5031 cestujících, což je meziroční pokles o 99,6 procenta. O více než 90 procent se snížil i letový provoz na letišti. V květnu se začíná provoz pomalu oživovat, obnoveno bylo několik linek.

Počet případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem v Česku v neděli stoupl o 20, což je to nejnižší denní nárůst za více než týden. Podíl nových případů na počtu testů činil 0,6 procenta. Dnes do 17:30 přibylo 47 případů, od začátku epidemie tak byla nemoc covid-19 prokázána u 8527 lidí. Počet vyléčených stoupl o 165 na 5633, úmrtí je 297.