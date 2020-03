Vláda schválila bezúročné půjčky pro firmy postižené nákazou

Praha - Podnikatelé budou moci od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Vláda na půjčky dnes vyčlenila prozatím 600 milionů korun. O peníze budou moci podnikatelé požádat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky.

Podle programu, který o víkendu zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu s ČMZRB, budou podnikatelé mít možnost žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Peníze by dostali ve formě bezúročného úvěru. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou.

Podnikatelé budou přitom muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. "Například tím, že mají zaměstnance v karanténě, nebo se situace dotkla přímých obchodů vázané na země jako Čína, Itálie, Jižní Korea. Že prokazatelným způsobem jejich partneři doplatili na současnou situaci a kvůli tomu našim firmám klekly obchody," řekl dnes Havlíček.

Podniky by měly podle programu dostávat nejvýše zhruba 90 procent újmy, kterou vyčíslí. Malé a střední podniky by z úvěru mohly financovat drobný majetek či zásoby, firmy starší tří let například i mzdy nebo pohledávky.

Bezúročné půjčky mají pomoci i cestovním kancelářím, s jejichž zástupci budou ministři jednat dnes večer. Havlíček ale připustil, že vláda pro ně může připravit i jiné specifické řešení jejich situace.

Dále pak dnes budou ministři jednat také s představiteli velkých firem, svazů, podnikatelů i bank ohledně případných opatření pro hospodářskou politiku ve střednědobém horizontu tak, aby bylo možné v případě zhoršení situace podpořit export, trh práce i další části ekonomiky.