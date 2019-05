Vláda rozhodne o růstu spotřební daně z tabáku, lihu a hazardu

Praha - Vláda dnes probere návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na zvýšení spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, lihu a některých hazardních her. V případě tabáku by měla stoupnout příští rok daň o zhruba deset procent, z alkoholu vzrůst o zhruba 13 procent. Kabinet plánuje výnosem posílit státní rozpočet. Ministři též posoudí návrh na zpřísnění chovů šelem a zavedení státního příspěvku obcím na péči o zabavená zvířata. Novela obsahuje také definici množíren a jejich zákaz.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle které by ve středních školách a na druhém stupni základních škol mohli opět začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Noví učitelé by si podle návrhu museli toto vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové. Odbory i někteří další zástupci učitelů s tím ale nesouhlasí.

Z poslaneckých iniciativ ministři posoudí opětovné uzákonění možnosti takzvaných dobrovolných pobytů dětí v diagnostických ústavech či návrh na na toleranci 0,5 promile alkoholu u řidičů.

Kabinet se sejde těsně po volbách do Evropského parlamentu. Poslední by mělo být zasedání pro ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který podal rezignaci k 31. květnu, je ale otázkou, jak se k ní postaví prezident Miloš Zeman, se kterým se končící ministr má setkat v týdnu.