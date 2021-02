Vláda řeší podmínky krajů pro nouzový stav, možná otevřou obchody

Praha - Vláda se začala vypořádávat s podmínkami, které dostala od hejtmanů k tomu, aby mohla v neděli na základě jejich žádosti vyhlásit ode dneška nový nouzový stav. Kabinet schválil návrh zákona o mimořádných opatřeních a ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo vybrat antigenní testy pro školáky, které umožní jejich návrat do škol. Za týden by se také mohly otevřít obchody. Nakažených v mezitýdenním srovnání dál přibývá, hospitalizovaných s nemocí covid-19 je přes 5500. Očkování bude od března i pro lidi nad 70 let. Ministerstvo financí i kvůli epidemii navrhuje zvýšit schodek letošního rozpočtu na 500 miliard korun.

Urychlené projednání pandemického zákona ve Sněmovně žádali hejtmani, když o víkendu vyjednávali s vládou o prodloužení nouzového stavu. Návrh vládou schváleného zákona se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda už loni v květnu. Ministerstvu zdravotnictví dává návrh pravomoci vydávat opatření třeba pro hromadnou dopravu, obchod, kadeřnictví a další služby nebo hromadné akce. Doplněné odstavce řeší povolání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu.

Kabinet chce návrh pandemického zákona ve Sněmovně projednat ve zkráceném režimu stavu legislativní nouze. Podle Pirátů a STAN ale vláda porušila slib hejtmanům i opozici, když místo pandemické novely těchto stran předložila vlastní, téměř stejnou jako loni.

Vláda dnes zároveň schválila návrh, který jí dá v budoucnu pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. Využití by měl mít právě třeba při epidemii či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav. Na rozdíl od pandemického zákona by měla předloha podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) absolvovat běžný legislativní proces, protože se jedná o ústavní novelu.

Zajištění návratu dětí do škol a antigenních testů pro žáky bylo podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) základní podmínkou hejtmanů při jednání s vládou o novém nouzovém stavu. O tom, že ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo vybrat antigenní testy pro školáky, kteří se mají 1. března začít vracet do lavic, dnes informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Některé obce a kraje na vládu čekat nechtějí. Olomoucký kraj dnes zahájil první ze dvou vln testování studentů nejvyšších ročníků středních škol v Olomouci, na pilotní testování žáků středních škol se připravuje také Praha. Zkušební testování žáků z iniciativy místní zubní lékařky dnes začalo na 2. základní škole v Sedlčanech na Příbramsku.

Někteří hejtmani také vyzývali kabinet, aby zvážil otevření obchodů a služeb. Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) dnes oznámil, že otevření obchodů vládě navrhne od 22. února. Služeb se návrh zatím týkat nebude, jejich uvolňování by mohlo následovat v březnu.

Samotné vyhlášení nového nouzového stavu vládou na další dva týdny považuje většina právníků, které ČTK oslovila, za protiústavní. Podle České advokátní komory postup porušuje principy ústavního zákona o bezpečnosti a ignoruje podstatu parlamentní demokracie. Na pražský městský soud již dorazila kvůli usnesení kabinetu žaloba. Navrhovatel v ní žádá, aby soud rozhodnutí vlády pro nezákonnost zrušil.

Hamáček je naproti tomu přesvědčen o tom, že nový nouzový stav vláda vyhlásila v souladu s ústavou. Upozornil, že Sněmovna má právo nouzový stav zrušit. Shromáždit podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny ke zrušení nového nouzového stavu se pokusí opoziční SPD. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše je nejdůležitější úprava vládních opatření proti šíření nákazy, v úterý se sejde s prezidentem Milošem Zemanem.

Na nový nouzový stav vláda navázala většinu z dvou desítek doposud platných opatření včetně zákazu vycházení mezi 21:00 a 05:00 či omezení provozu obchodů a služeb. Dál jsou zavřené také covidem nejpostiženější okresy - Cheb, Sokolov a Trutnov. Nově ale úřady mají fungovat podle normálních úředních hodin a knihovny mohou otevřít výdejová okénka. Některé to hned ode dneška udělaly.

Dnes se poprvé projevily přísné německé kontroly kvůli nepříznivé epidemické situaci v ČR zavedené od neděle. Na hraničních přechodech do Německa se tvořily mnohakilometrové kolony zejména kamionů. Němci vyžadují test na koronavirus od všech lidí vstupujících z ČR, podle sdružení dopravců Česmad Bohemia jsou restrikce vůči řidičům kamionů nesmyslné. Česko požádá o jejich zmírnění, uvedl ministr Havlíček.

V neděli potvrzených 2832 případů koronaviru v Česku je téměř o 400 víc než před týdnem. Proti sobotě se mírně zvýšil na 5553 počet lidí hospitalizovaných s covidem-19, ve vážném stavu je téměř 1084 z nich. Zátěž nemocnic je dál vysoká, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v nemocnicích zbývá pro pacienty s covidem 180 volných lůžek intenzivní péče. Aktuálně je v ČR zhruba 103.500 nakažených, 18.250 lidí od začátku epidemie loni v březnu s koronavirem zemřelo.

Zdravotníci v Česku dosud aplikovali téměř 451.000 dávek vakcíny proti covidu-19, téměř 164.000 lidí dostalo už potřebnou druhou dávku. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že od 1. března se budou moci k očkování hlásit přes rezervační systém na webu lidé starší 70 let. Dosud je systém otevřený jen pro lidi od 80 let, vakcínu dostávají také zdravotníci a pracovníci a obyvatelé v domovech pro seniory. Blatný uvedl, že v březnu bude možné naočkovat první dávkou asi 500.000 lidí, dostupných by mělo být 900.000 dávek. Celostátní kampaň na podporu očkování připraví iniciativa Cesta ven, hlavní slogan bude Udělejme tečku za koronavirem.

Návrh ministerstva financí zvyšuje schodek státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard ze schválených 320 miliard Kč. Návrh už počítá se zrušením superhrubé mzdy a snížením zdanění, které platí od počátku letoška. Do schodku je podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nutné promítnout i náklady na nové koronavirové programy kompenzací podnikatelům, které vláda chystá.