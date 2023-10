Vláda prosadila ve Sněmovně přes odpor opozice svůj konsolidační balíček

Praha - Jedno ze svých nejdůležitějších hospodářských opatření tohoto volebního období dnes ve Sněmovně prosadila vláda. Poslanci schválili konsolidační balíček, který mění šest desítek zákonů a má v příštích dvou letech mimo jiné díky daňovým změnám snížit rozpočtový deficit o 150 miliard korun. Podle opozice vláda porušila své předvolební sliby a provede dosud nejvyšší zvýšení daní v Česku. Kvůli obsahu balíčku i tomu, že nestihly vystoupit desítky opozičních poslanců, se hnutí ANO patrně obrátí na Ústavní soud. Podle vlády měli opoziční poslanci prostoru dost, k pevnému zařazení hlasování kabinet vedly obstrukce ANO a SPD.

Balíček zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo. Sazba daně firem se zvyšuje z 19 na 21 procent. Daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8násobek. V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent. Balíček neobsahuje zdanění tichého vína. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Většina změn má vstoupit v účinnost od začátku příštího roku.

Materiál také znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z příjmů. Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo na studenta. Omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku. Maximální výše státní podpory stavebního spoření se sníží z 2000 na 1000 korun. Cena roční dálniční známky se od příštího 1. března zvýší z 1500 na 2300 korun a od roku 2025 se bude zvyšovat podle inflace.

Rozsáhlá změna má vládě pomoci konsolidovat veřejné finance a snižovat strukturální schodek státního rozpočtu. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se dnes podařilo koalici prosadit jednu z nejdůležitějších věcí v tomto volebním období. Balíček je ve prospěch občanů a firem a umožní také zrychlit klíčové strategické investice, míní Fiala. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) kabinet už další balíček nepřipraví. V dalších letech chce prověřit ministerské agendy, soustředit se na digitalizaci a úspory hledat i v provozních a personálních výdajích a v národních dotacích.

Balíček a úpravy penzijního systému už dříve uvítala Národní rozpočtová rada. Podle hnutí ANO je naopak balíček zbytečný, spolu s hnutím SPD zastává názor, že jde hlavně o největší růst daní v novodobé historii, který může zvýšit inflaci a poškodit ekonomický růst. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová dnešek označila za černý pátek pro tuzemskou ekonomiku. Podle předsedy SPD Tomia Okamury koalice flagrantně porušila své předvolební sliby, že nezvýší daně. ANO nevylučuje to, že předpis napadne u Ústavního soudu kvůli ukončení rozpravy či zpětné účinnosti. Hnutí vyčká na to, jak ohledně balíčku rozhodnou Senát a prezident Petr Pavel. Okamura Pavla vyzval, aby předpis vetoval.

Vláda předložila poslancům návrh 30. června, první čtení začalo 12. července. Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců. Koalice proto prosadila pevné hlasování na dnešních 11:00. Do rozpravy zůstalo přihlášených sedm desítek poslanců.

Zatímco podle ANO tím koalice poškodila ústavní práva opozičních zákonodárců, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) považuje čas vyhrazený opozici za dostatečný. "Opozice dostala příležitost podpořit projednávání ve třetím čtení i po 14:00, několikrát tento postup vetovala. Ukázala tak, že jí ve skutečnosti nejde o diskusi a to, aby se mohli poslanci vyjádřit," uvedla. O část času pak podle ní připravili své spolustraníky lídři ANO a SPD Andrej Babiš a Okamura svými dlouhými projevy, které nesouvisely s tématem.

Některá opatření konsolidačního balíčku přinesou firmám i státu novou administrativu, která bude znamenat i zvýšení nákladů. Shodují se na tom daňoví experti, které oslovila ČTK. Kritizují zejména nová pravidla pro dohody o provedení práce, ale i rozsáhlé rušení daňových výjimek. Úpravy daní podle odborníků dopadnou víc na zaměstnance než na živnostníky.