Vláda projedná zvýšení ošetřovného OSVČ ze 424 na 500 Kč za den

Praha - Ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či zařízením sociálních služeb by se mohlo zvýšit ze 424 na 500 korun na den. Vyšší částka by se vyplácela za duben. Návrh se chystá v pondělí projednávat vláda. O ošetřovné za březen požádalo 65.000 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), peníze zatím získalo 25.000 z nich. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Ošetřovné kvůli zavřeným školám se vyplácí na děti do 13 let. Získat ho mohou i rodiče starších školáků s postižením. Je také pro lidi, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti. Školy se zavřely 11. března, sociální služby o několik dní později. Zaměstnancům stát doplatí ošetřovné za celou dobu uzavření, nejdéle však do konce školního roku. Za březen se poskytuje 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. OSVČ mají za den 424 korun zatím do konce dubna. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že by se podmínky měly upravit podle pravidel pro zaměstnance.

"Pomoc za duben pro OSVČ by se podle současných informací mohla zvýšit ze stávajících 424 na 500 korun za kalendářní den," sdělila mluvčí. Zda se počítá s prodloužením podpory i na další měsíce až do konce června, neuvedla.

Ošetřovné se živnostníkům poskytuje jako dotace. V dubnu mohly OSVČ žádat o peníze za březen. Ministerstvo dostalo 65.000 žádostí. Z nich posoudilo 50.000. Tisícovku zamítlo, 17.000 vrátilo k doplnění a 32.000 schválilo. Peníze poslalo zatím 25.000 žadatelů. Vyplatilo tak 180 milionů korun.

Ve vrácených žádostech podle mluvčí chybělo třeba potvrzení od školy o jejím uzavření. Někteří živnostníci i zaměstnanci si stěžují na to, že musí tento formulář dokládat. Považují to za zbytečnou byrokracii, když všem školám nařídila zavřít vláda. Podle některých rodičů by potvrzení dávalo smysl u školek, které zavřel provozovatel, přestože mohou fungovat.

"Ministerstvo průmyslu potvrzení potřebuje kvůli kontrole. Nemá totiž - protože se nejedná o dávku, ale o dotaci - kvůli ochraně osobních údajů přístup do registrů. Aktuálně tak není jiný způsob jak ověřit, že dítě skutečně existuje a za běžného stavu chodí do školy," uvedla mluvčí.

Částku za březen mohou živnostníci dostat, pokud žádost podali do konce dubna. O peníze za duben bude možné žádat v květnu poté, co ministerstvo vyhlásí výzvu k podávání žádostí. Ty OSVČ s požadovanými přílohami posílají přes datovou schránku, e-mailem či poštou na adresu ministerstva průmyslu. Pokud si s vyplňováním nevědí rady, pomohou jim živnostenské úřady.